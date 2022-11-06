Губернатор Белгородской области заявил, что поврежден промышленный объект в Грайворонском городском округе, об этом пишут росСМИ.

В Белгороде, вероятно, горит нефтебаза

Местные телеграм-каналы сообщили, что может стать нефтебазой. Между тем российский губернатор заверил, что пострадавших вроде бы нет. По словам Гладкова, вспыхнул резервуар с раствором.

Кстати, россияне уже традиционно обвинили во всем украинцев. Однако пока доподлинно неизвестно, что стало причиной такого сильного пожара в Белгороде. Возможно, кто-то из оккупантов снова курил там, где надо.

Мощный "хлопок" в Белгороде: смотрите видео

Кстати, укранские телеграм-каналы уже начали реагировать на новость о взрывах в Белгородской области. Активист Сергей Стерненко призвал "по такому замечательному случаю" донатить на антидроновые ружья для наших защитников.