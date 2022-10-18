Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, из некоторых районов города можно наблюдать, как оккупанты запускают ракеты из Белгорода. К примеру, это видно из Салтовки, серьезно пострадавшей от российской агрессии.

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Здесь это, наверное, каждый день происходит. Когда из Белгорода происходят обстрелы, жители могут видеть все это со своих балконов. Обстрелы видны, например, из Салтовки,

– рассказывает Черненко.

Местные телеграм-каналы оперативно реагируют на обстрелы.

Как рассказала Черненко, после запусков из Белгорода в харьковских телеграм-каналах сразу появляется информация о том что происходит. Там оперативно сообщают, что началась тревога; откуда летит ракета, куда может упасть и т.д.

Особенно интересно, когда российские ракеты падают сразу после вылета. Это приятно видеть, особенно на фоне старых сообщений, в которых оккупанты обвиняли украинцев в том, что они сами себя обстреливают.

Часто пишут, что ракета осталась дома, потому что ей там по-домашнему. Следим, как в Белгороде учатся реагировать на воздушную тревогу. Нельзя забыть, как в начале они говорили, что мы сами себя обстреливаем. Просто это вернулось к ним. Оккупанты сами себя обстреливают,

– подчеркнула Черненко.

Как харьковчане видят вылеты ракет из Белгорода – рассказывает Черненко: смотрите видео

Напомним, недавно, 13 октября, российские оккупанты настолько удачно поработали в Белгороде, что попали в один из жилых домов. Они снесли последний этаж в многоэтажке либо обломками собственной ракеты, либо ракетой из ПВО.

Понятно, что оккупанты сразу начали безосновательно обвинять Украину в обстреле. Впрочем, накануне в пророссийских телеграм-каналах сообщалось о неудачном запуске ракеты в Белгороде. А уже через 17 минут начали "переводить стрелки" на Украину.