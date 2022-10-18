Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, з деяких районів міста можна спостерігати, як окупанти запускають ракети з Бєлгорода. До прикладу, це видно з Салтівки, яка серйозно постраждала від російської агресії.

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Тут це, напевно, щодня відбувається. Коли з Бєлгорода йдуть обстріли, то жителі можуть бачити все це зі своїх балконів. Обстріли видно, до прикладу, із Салтівки,

– розповідає Черненко.

Місцеві телеграм-канали оперативно реагують на обстріли

Як розповіла Черненко, після запусків з Бєлгорода в харківських телеграм-каналах одразу з'являється інформація, що відбувається. Там оперативно повідомляють, що почалася тривога; звідки летить ракета, куди може впасти тощо.

Особливо цікаво, коли російські ракети падають одразу після вильоту. Це приємно бачити, особливо на тлі старих повідомлень, в яких окупанти звинувачували українців, що вони самі себе обстрілюють.

Часто пишуть, що ракета залишилася вдома, бо їй там по-домашньому. Стежимо, як в Бєлгороді вчаться реагувати на повітряну тривогу. Не можна забути, як на початку вони говорили, що ми самі себе обстрілюємо. Просто це їм повернулося. Окупанти самі себе обстрілюють,

– наголосила Черненко.

Як харків'яни бачать вильоти ракет з Бєлгорода – розповідає Черненко: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно, 13 жовтня, російські окупанти настільки вдало попрацювали в Бєлгороді, що влучили в один з житлових будинків. Вони знесли останній поверх у багатоповерхівці або уламками власної ракети, або ракетою з ППО.

Зрозуміло, що окупанти одразу почали безпідставно звинувачувати Україну в обстрілі. Утім, напередодні в проросійських телеграм-каналах повідомляли про невдалий запуск ракети в Бєлгороді. А вже через 17 хвилин почали "переводити стрілки" на Україну.