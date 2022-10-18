Хоча відновлювати їх після навали російських окупантів доведеться ще довго, деокуповані території області потрохи повертаються до звичного ритму. Про ситуацію в регіоні розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко.

Увага Біг між мінами, щоб врятувати побратимів: історія Героя, який охороняв аеропорт Харкова

Зокрема, подекуди з'являється електроенергія та починає працювати пошта. Хоча росіяни продовжують гатити по населених пунктах області та самому Харкову ледь не щодня.

Крім цього, окупанти навіть пробували наступати у Куп'янському районі. Українські оборонці не дозволили їм цього зробити та відбили атаку, росіяни відійшли.

Скільки деокупованої Харківщини вже з електрикою

Разом з тим, Харків та деокуповані території намагаються відновити звичну роботу. За даними Харківської ОВА, на вже 60% деокупованих територіях частково відновили електроенергію.

Щоправда, треба розуміти, що повернути живлення повністю – складно. Річ у тім, що система нестабільна, окупанти продовжують гатити не лише по житлових будинках, а й критичній інфраструктурі.

Яка ситуація в Ізюмі, Балаклії та Куп'янську

Тим часом у звільненому Ізюмі та Балаклії вже працюють поштові та пенсійні відділення, у містах також є мобільний зв'язок.

На жаль, у Куп'янську поки ситуація гірша. Останніми днями зв'язку там не було. Люди продовжують готувати їжу – для себе та тварин – на вогнищах просто неба. Це зараз для них необхідно, щоб вижити.

Гуманітарна допомога туди також доїжджає. Рятувальники та відповідні служби працюють – від розвозки води до розмінування. Усе для того, аби деокупована Харківщина чимшвидше повернулася до нормального життя.

Зверніть увагу – Україна розслідує злочини росіян на Харківщині: дивіться відео

На Харківщині – висока мінна небезпека

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, в області залишається дуже високою мінна небезпека.

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го років.