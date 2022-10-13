Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області. За добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

Зверніть увагу На Сумщині на ворожій міні підірвалося авто зв’язківців "Укртелекому": водій загинув

На Ізюмщині підірвалися люди

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, в області залишається дуже високою мінна небезпека.

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го років.

Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки.

Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування,

– наголосив очільник регіону.

На Чернігівщині підірвались на міні 4 грибників

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що 1 жовтня до поліції зателефонували й повідомили, що 4 жителів Киїнки перестали виходити на зв'язок. Вони вирушили кудись на автомобілі.

2 жовтня у лісі поблизу знайшли знищену вибухом машину. Пасажири та водій загинули на місці. У поліції зазначили, що загиблі проігнорували заборону на відвідування лісів і поїхали по гриби.

Нагадаємо, також раніше автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на міні в Охтирському районі. Це сталось в Охтирському районі 2 жовтня. У машині було 4 людей. 3 пасажирів перебувають у лікарні, а водій загинув на місці.

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