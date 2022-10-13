Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование области. За сутки обезврежено 523 взрывоопасных предмета.

Обратите внимание В Сумской области на вражеской мине подорвалось авто связистов "Укртелекома": водитель погиб

В Изюмском районе подорвались люди

Как сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, в области остается очень высокой минная опасность.

Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, подорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го лет​.

Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины.

Раз призываю всех быть максимально осторожными, не заходить на обочину дорог и в лесополосы, не передвигаться в тех местах, относительно которых нет сообщения о завершении разминирования,

– подчеркнул глава региона.

В Черниговской области подорвались на мине 4 грибников

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что 1 октября в полицию позвонили по телефону и сообщили, что 4 жителей Киинки перестали выходить на связь. Они отправились куда-нибудь на автомобиле.

2 октября в лесу поблизости была обнаружена уничтоженная взрывом машина. Пассажиры и водитель погибли на месте. В полиции отметили, что погибшие проигнорировали запрет на посещение лесов и поехали за грибами.

Напомним, также ранее автомобиль связистов "Укртелекома" подорвался на мине в Ахтырском районе. Это произошло в Ахтырском районе 2 октября. В машине было 4 человека. 3 пассажира находятся в больнице, а водитель погиб на месте.

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