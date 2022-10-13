Губернатор регіону вже встиг звинуватити у цьому Україну. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Зверніть увагу Україна не заходить на територію Росії, – Подоляк пояснив, навіщо окупантам вибухи у Бєлгороді

У Бєлгороді уламки ракети понищили будинки

Губернатор Бєлгородської області опублікував, а потім видалив фотографії наслідків удару по Бєлгороду. Він звинуватив в обстрілі українських військових.

ЗСУ обстріляли Бєлгород. Працює ППО. Є руйнування у житловому багатоквартирному будинку на вулиці Губкіна,

– стверджує Гладков.

До речі, заступник губернатора Бєлгородської області заявив, що буцімто постраждалих після пошкодження будинку у Бєлгороді немає.

Цікаво, що спочатку проросійські телеграм-канали заявляли, що зафіксовано невдалий запуск ракети у Бєлгороді. А вже через 17 хвилин почали повідомляти, що нібито Україна "завдала удару" по багатоповерхівці.

Який вигляд має зруйнований будинок у Бєлгороді / фото місцеві телеграм-канали

Як уламки ракет падають на житлові будинки у Бєлгороді: дивіться відео

У Бєлгород зачастила "бавовна"

У російському Бєлгороді 12 жовтня почали повідомляти про чергові вибухи. Там, ймовірно, працювала ППО.

Також у Бєлгородській області місцеві жителі повідомляли про гучні звуки, що нагадували звуки вибухів. Було щонайменше 7 "хлопків".

Крім того, у Бєлгороді вночі на 30 вересня знову було неспокійно. Так, ракета окупантів впала на їхній же території.

Подоляк пояснив, навіщо окупантам вибухи у Бєлгороді

Михайло Подоляк раніше зазначив, що у Росії дуже погано триває мобілізація та дуже скептично ставляться до військово-політичного керівництва – вони розуміють, що все не так, як їм обіцяли на початку війни.

За його словами, наші захисники не заходять на території Бєлгородської, Курської чи інших областей.

"Там відбуваються спроби посіяти хаос, аби мобілізація проходила більш вдало. Чим більше Росія програватиме тактично, то буде більше таких втрат контролю над ситуацією у них в країні", – наголосив Подоляк.

Варте уваги – Подоляк відреагував на "бавовну" у Бєлгороді: дивіться відео