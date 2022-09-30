Окупанти брешуть про ППО

Це вже не вперше з початку повномасштабної війни росіяни намагаються запустити ракети по Харкову, а ті вирішують падати під Бєлгородом. Потужні звуки добряче лякають місцевих мешканців. Про нові "хлопки" повідомили російські телеграм-канали.

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У мережі поширили відео, на якому чути гучний звук вибуху. У небі в той час видно ракети.

Водночас місцева влада традиційно бреше про "роботу ППО". При цьому ще додають, що ніхто не постраждав.

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Як російські ракети падають у росії

Невдалі для окупантів виявилися запуски ракет на початку місяця. 8 вересня ракета влучила в електричну підстанцію, через що спалахнула пожежа. Після цього у Бєлгороді зникло світло. Аналогічна ситуація трапилася наступного дня. Щоправда, тоді відсутність світла не завала ворогу продовжити обстріли Харкова.

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Додамо, що тоді уламки від ракети пошкодили будинок місцевого мешканця. У результаті падіння ракети ніхто не постраждав.

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