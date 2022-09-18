Утім, ймовірно, це "бавовна", яка пов'язана з палінням у недозволених місцях. Таку думку озвучив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, інформує 24 канал.

До теми "Путін що, спить?": росіяни істерять через потужні вибухи у Валуйках біля Бєлгорода

Україна знищує окупантів на своїй території

Українська сторона не стріляє по території росії,

– наголосив радник голови ОП.

За його словами, багато російських військових перетинають кордон з Україною й можуть зробити все, що завгодно. Наприклад, влаштувати пожежу або почати стрілянину.

"Бавовна" у Валуйках біля Бєлгорода

Уночі 16 вересня громадяни країни-агресорки почали повідомляти про "хлопки" у Валуйках. Після цього з'явилася інформація, що підстанція, яка живила місто, зазнала пошкоджень.

Загалом стурбовані росіяни писали про 20 вибухів. Місцевим жителям дуже заважала "бавовна". Так, вони скаржилися, що вибухи дуже голосні, а також на те, що в них зникло світло.

Губернатор Бєлгородської області вячєслав гладков прокоментував вибухи у Валуйках. За його словами, там працювала ППО, проте на землі є руйнування.

Він повідомив, що було пошкоджено підстанцію та порушено електропостачання міста. Також сталося займання восьми приватних житлових будинків та трьох машин. Окрім цього, російський чиновник повідомив, що загинув один цивільний.

Арестович прокоментував "бавовну" у Бєлгородській області росії: дивіться відео

Мешканці Бєлгорода панікують через "хлопки": що відомо