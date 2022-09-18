Впрочем, вероятно, это "хлопок", который связан с курением в неположенных местах. Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал.
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Украина уничтожает оккупантов на своей территории
Украинская сторона не стреляет по территории россии,
– подчеркнул советник главы ОП.
По его словам, многие российские военные пересекают границу с Украиной и могут сделать все, что угодно. К примеру, устроить пожар или начать стрельбу.
"Хлопок" в Валуйках возле Белгорода
Ночью 16 сентября граждане страны-агрессорки начали сообщать о "хлопках" в Валуйках. После этого появилась информация, что подстанция, питавшая город, получила повреждения.
В общей сложности обеспокоенные россияне писали о 20 взрывах. Местным жителям очень мешал "хлопок". Так, они жаловались, что взрывы очень громкие, а также на то, что у них пропал свет.
Губернатор Белгородской области вячеслав гладов прокомментировал взрывы в Валуйках. По его словам, там работала ПВО, однако на земле есть разрушения.
Он сообщил, что была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Кроме того, российский чиновник сообщил, что погиб один гражданский.
Арестович прокомментировал "хлопок" в Белгородской области россии: смотрите видео
Жители Белгорода паникуют из-за "хлопков": что известно
- Граждане страны-агрессорки, проживающие в Белгороде, обеспокоены бегством губернатора из города. Впоследствии российский чиновник стал оправдываться. Так, он заявил, что сейчас находится в Пензе, потому что там у него, мол, умерла мать.
- Губернатор Белгородской области уже заговорил об эвакуации. Оставить свои дома рекомендуют жителям приграничных населенных пунктов, в частности жителям Журавлевки и Нехотеевки.
- К тому же школы в двух приграничных районах региона перевели на дистанционное обучение. Это связано с постоянными обстрелами. Ограничения применили и в детсадах: там будут работать дежурные группы.
- В российском Белгороде возник огромный ажиотаж на железнодорожном вокзале. Об этом писали местные телеграм-каналы. В сообщениях указывалось, что люди хотят уехать в Москву.