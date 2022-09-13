Пока оккупанты бегут из Украины в Белгород, местный губернатор забил тревогу. Он заявил, что жителям населённых пунктов Журавлевка и Нехотеевка необходимо эвакуироваться.

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Для этого губернатор даже покинул свой кабинет и прибыл в Журавлевку. Там он заявил, что будет убеждать людей эвакуироваться до тех пор, пока они не согласятся. Тем временем их дома планируют законсервировать.

Губернатор рассказал, что люди паникуют. Количество истерических сообщений в соцсетях возрастает

Тем временем в Ростове – "жилищный коллапс"

Успешное контрнаступление ВСУ продолжается. Украинские герои шаг за шагом освобождают украинские города и села. Тем временем оккупанты и местные предатели перепуганы не на шутку.

Они пытаются бежать в россию. Из-за наплыва так называемых "туристов" в Ростове со скоростью света растут цены на жилье. Чтобы там арендовать квартиру, придется потратить от 2 тысяч рублей – 1200 гривен. Это – в лучшем случае, ведь средняя цена – от 2500 до 4 тысяч рублей.

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