Доки окупанти тікають з України до Бєлгорода, місцевий губернатор б'є на сполох. Він заявив, що жителям населених пунктів Журавлівка та Нехотіївка необхідно евакуюватися.

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Для цього губернатор навіть залишив свій кабінет й прибув до Журавлівки. Там він заявив, що переконуватиме людей евакуюватися, аж доки вони не погодяться. Тим часом їхні будинки планують законсервувати.

Губернатор розповів, що люди панікують. Кількість істеричних повідомлень у соцмережах зростає.

Тим часом у Ростові – "житловий колапс"

Успішний контрнаступ ЗСУ триває. Українські герої крок за кроком звільняють українські міста та села. Тим часом окупанти та місцеві зрадники перелякані не на жарт.

Вони намагаються втекти до росії. Через наплив так званих "туристів" у Ростові зі швидкістю світла зростають ціни на житло. Наразі аби там орендувати квартиру, доведеться витратити від 2 тисяч рублів – 1200 гривень. Це – у кращому випадку, адже середня ціна – від 2500 до 4 тисяч рублів.

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