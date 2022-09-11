Потік "туристів" до Ростова зростає щодня, інформує 24 канал. Схоже, вони, перш ніж піти під суд, хочуть завітати до януковича на чай.

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Тим часом ціни на житло у Ростові ростуть, як на дріжджах. Схоже, місцеві жителі вже забули кремлівську методичку та "своих не бросаем", бо з усіх сил намагаються на них заробити.

Скільки доведеться заплатити за квартиру у Ростові

Аби орендувати квартиру на добу у Ростові, доведеться заплатити від 2 тисяч рублів – 1200 гривень. Середня вартість – від 2500 до 4 тисяч рублів. До слова, якщо перевести суму за чинним курсом, за ці гроші можна з легкістю знайти житло у Парижі чи Стокгольмі.

Аби орендувати квартиру на місяць у Ростові, доведеться витратити від від 29 до 130 тисяч рублів.

Ціни на квартири у Ростові стрімко зростають / Скриншоти 24 каналу

Тим часом у тому ж Воронежі середня ціна на квартиру за добу – 1300 рублів – приблизно 780 гривень.

Ростов побив рекорди навіть Москви.



Ціни на квартири у Москві / Скриншот 24 каналу

Тим часом налякані окупанти тікають й тягнуть за собою награбоване.

З Донецької області втік пушилін

Станом на 11 вересня з Донецької області вже втік ватажок бойовиків денис пушилін. Спершу про цю інформацію повідомили джерела 24 каналу у розвідці, а згодом Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – розповів деталі.

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