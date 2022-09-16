После очередных "хлопков" в Валуйках возле Белгорода город остался без света. Очевидно, россиянам это не понравилось, хотя несколько дней назад радовались после удара россии по ТЭЦ в Харькове. Об этом сообщает 24 канал.

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Большинство россиян не могут понять, за что же им выпала такая кара Божья. В комментариях они спрашивают, сколько россия еще собирается все "терпеть", пока злые украинцы делают "хлопок".

Некоторые спрашивают, где же та "красная граница", о которой постоянно говорят разные симоньяны и соловьевы и задаются вопросом: "неужели в подмосковье"?

Один человек поставил относительно разумный вопрос "если мы решили, что нам можно, то почему они не могут решить, что им тоже можно?". При этом отметив, что Украина лишь отвечает на действия россии.

Правда, на этот раз Украина не имеет отношения к "хлопку" возле Белгорода. Несколько человек об этом тоже написали и объяснили почему, однако на них никто не реагирует.

Что пишут россияне из-за взрывов в Валуйках:

Что случилось возле Белгорода:

Ночью 16 сентября россияне начали сообщать о "хлопках" в Валуйках. После этого появилась информация, что подстанция, питавшая город, получила повреждения.

Российские пропагандисты сразу начали говорить об атаке по подстанции в населенном пункте, "который последние 6 месяцев был важнейшим перевалочным военным хабом" для оккупантов.

Но в сети появилось видео с Валуек. На нем видно, что свет исчез именно после "вылета". Вероятно, российские оккупанты снова обстреливали Харьковщину, но снаряды отказались лететь.

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