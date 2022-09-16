Після чергових "хлопків" у Валуйках, що біля Бєлгорода, місто залишилося без світла. Вочевидь, росіянам це не сподобалось, хоч ще кілька днів тому раділи після удару росії по ТЕЦ у Харкові. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Страшна "бавовна" у Валуйках біля Бєлгорода: пошкоджена підстанція, місто без світла

"Путін що, спить?": як росіяни реагують на вибухи у Валуйках

Більшість росіян не можуть зрозуміти, за що ж їм випала така кара Божа. У коментарях вони питають, скільки росія ще збирається все "терпіти", поки злі українці роблять "бавовну".

Деякі питаються, де ж та "червона межа", про яку постійно говорять різні сімоньяни та соловйови й вдаються в питання: "невже у підмосков'ї"?

Одна людина поставилавідносно розумне питання "якщо ми вирішили, що нам можна, то чому вони не можуть вирішити, що їм теж можна?. При цьому зауваживши, що Україна лиш відповідає на дії росії.

Щоправда, цього разу Україна не причетна до "бавовни" біля Бєлгорода. Декілька людей про це також написали та пояснили чому, проте на них ніхто не реагує.

Що пишуть росіяни через вибухи у Валуйках:

Що трапилось біля Бєлгорода:

Уночі 16 вересня росіяни почали повідомляти про "хлопки" у Валуйках. Після цього з'явилася інформація, що підстанція, яка живила місто, зазнала пошкоджень.

Російські пропагандисти одразу почали говорити про атаку по підстанції у населеному пункті, "який останні 6 місяців був найважливішим перевалковим військовим хабом" для окупантів.

Але у мережі з'явилося відео з Валуйок. На ньому видно, що світло зникло саме після "вильоту". Ймовірно, російські окупанти знову обстрілювали Харківщину, але снаряди відмовилися летіти.

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