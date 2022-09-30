Оккупанты врут о ПВО
Это уже не впервые с начала полномасштабной войны россияне пытаются запустить ракеты по Харькову, а те решают падать под Белгородом. Мощные звуки сильно пугают местных жителей. О новых "хлопках" сообщили российские телеграм-каналы.
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В сети распространили видео, на котором слышен громкий звук взрыва. В небе в то время видны ракеты.
В то же время местные власти традиционно лгут о "работе ПВО". При этом добавляют, что никто не пострадал.
В Белгороде снова "хлопок": видео (Внимание! 18+, ненормативная лексика)
Как российские ракеты падают в России
Неудачными для оккупантов оказались запуски ракет в начале месяца. 8 сентября ракета попала в электрическую подстанцию, из-за чего вспыхнул пожар. После этого в Белгороде пропал свет. Аналогичная ситуация произошла на следующий день. Правда, в то время отсутствие света не завала врагу продолжить обстрелы Харькова.
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Добавим, что тогда обломки от ракеты повредили здание местного жителя. В результате падения ракеты никто не пострадал.
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