Про це повідомили у низці телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що окупанти обстрілюють Харківщину саме звідти, адже від обласного центра до Бєлгорода всього 80 кілометрів.

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У Бєлгороді сталася "бавовна"

У Бєлгороді 12 жовтня вдруге почали лунати вибухи. Близько обіду місцеві розповідали, що чули щонайменше 7 "хлопків".

У Бєлгороді знову трапилася "бавовна": відео

Пізніше у мережі знову з'явилася низка відео "хлопків" у Бєлгороді. Містяни були нажахані голосними звуками та втікали, намагаючись знайти укриття.

"Бавовна" була доволі гучною:

Попри те, що з Бєлгорода постійно обстрілюють Харківщину, росіяни чомусь впевнені, що "бавовна" є наслідком атаки саме на їхнє місто.

Вони воліють не помічати того, що російські ракети часто вирішують не летіти в бік України та просто падають у Росії.

Дивіться відео "хлопків" у Бєлгороді:

Цього разу причиною "бавовни" нібито була робота систем ППО. Найімовірніше, росіяни збивали власні ракети.

Наразі офіційної інформації щодо цього немає. Тому достеменно невідомо, що насправді було причиною цих вибухів.

Дивіться відео, як вибухи лякають росіян:

Зауважимо, що "бавовна" трапляється у Бєлгороді систематично. Зокрема, 17 вересня росіяни заявляли, що чули щонайменше 5 вибухів.

Місцеві телеграм-канали також писали про роботу ППО, а над містом стояв стовп диму.

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