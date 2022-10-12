Об этом сообщили в ряде телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Заметим, что оккупанты обстреливают Харьковщину именно оттуда, ведь от областного центра до Белгорода всего 80 километров.

К теме Над Белгородской областью – "хлопок": россияне заговорили о беспилотниках и ПВО

В Белгороде произошел "хлопок"

В Белгороде 12 октября во второй раз начались взрывы. Около обеда местные рассказывали, что слышали не менее 7 "хлопков".

В Белгороде снова случился "хлопок": видео

Позже в сети снова появился ряд видео "хлопков" в Белгороде. Горожане были напуганы громкими звуками и убегали, пытаясь найти укрытие.

"Хлопок" был довольно громким:

Несмотря на то, что из Белгорода постоянно обстреливают Харьковщину, россияне почему-то уверены, что "хлопок" – следствие атаки именно на их город.

Они предпочитают не замечать, что российские ракеты часто решают не лететь в сторону Украины и просто падают в России.

Смотрите видео "хлопков" в Белгороде:

В этот раз причиной "хлопка" якобы была работа систем ПВО. Скорее всего, россияне сбивали собственные ракеты.

Пока официальной информации на этот счет нет. Поэтому неизвестно, что на самом деле было причиной этих взрывов.

Смотрите видео, как взрывы пугают россиян:

Заметим, что "хлопок" встречается в Белгороде систематически. В частности, 17 сентября россияне заявляли, что слышали не менее 5 взрывов.

Местные телеграмы также писали о работе ПВО, а над городом стоял столб дыма.

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