Над Белгородом "клубки" от работы ПВО

В местных телеграм-каналах люди публикуют фото, где в небе видны следы после работы противовоздушной обороны.

Внимание В России произошла "авария" на складе боеприпасов Минобороны, – СМИ

Очевидцы говорят, что взрывы были достаточно громкими.

Официальных комментариев по поводу взрывов пока не было от официальных властей области. Никаких заявлений не было и от представителей украинской стороны.

Что произошло в Белгороде на самом деле, является ли "хлопок" следствием взрывов – пока точно неизвестно.

Очевидно, взрывов было немало, и они были видны из разных уголков Белгородской области. На это, по крайней мере, указывают фото россиян, которые их массово посылают в паблики.

"Хлопок в Белгороде": фото

Хлопок традиционное явление в Белгороде

К слову, это могли быть и сами россияне. Да, 30 сентября россияне запустили ракету по Харькову, но она приземлилась в Белгороде, что очень эпично. Тогда власти тоже традиционно скрыли правду, сказали, что это работа ПВО. Тогда, казалось бы, никто не пострадал от криворукости русских воинов.

Однако в начале месяца по такой же схеме российская ракета попала в электрическую подстанцию, из-за чего вспыхнул пожар. После этого в Белгороде исчез свет.

Такие вот взрывы и "хлопки" изрядно нервируют россиян, они буквально доводят их до истерик.

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