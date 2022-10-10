Речь идет о предприятии "6 Арсенал ВМФ", пишут российские СМИ. Кроме того, взрывы раздаются в ряде приграничных с Украиной областях России, передает 24 канал.

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Взрывы в России 10 октября

Российские региональные СМИ отмечают, что о "возгорании" на складе боеприпасов Минобороны России в Бурмакино впервые стало известно около 10 утра по московскому времени. Примечательно, что гореть оборонное предприятие страны-агрессора начало почти параллельно с массированным ракетным ударом оккупантов по ряду регионов Украины.

Руководитель Некрасовского района, в котором и находится Бурмакино, Павел Кулаков заявил, что на предприятии "идет пролив кровли", открытого огня уже якобы нет, а пожарные занимаются тушением. В детском саду и школе, расположенных рядом, провели эвакуацию.

Пока причины возгорания неизвестны – либо традиционное "нарушение правил пожарной безопасности", либо просто "никакой паники". Только заметим, что склад россиян, на котором возник пожар, располагается к северо-востоку от Москвы, в 850 километрах от границы Украины.

Где располагается склад российского Минобороны, на котором возник пожар / Скриншот Google Maps

Кстати, видео с задымлением в российском Бурмакино опубликовал активист Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

Кроме горящего склада россиян в далекой Ярославской области, российские телеграм-каналы также сообщают о взрывах в приграничных с Украиной регионах. В частности, хлопок утром 10 октября слышали в Курской, Белгородской и Брянской областях России.

Как пишет народный депутат Украины Юрий Мысягин, "что-то произошло" с базой оккупантов в российском Теткино. В то же время военный обозреватель Роман Бочкала уверяет, что в Белгородской области были уничтожены три пусковые установки россиян С-300, а в Курской – ликвидирован центр управления дронами. Однако, заметим, что официальной информации об этих "инцидентах" пока нет.

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