Йдеться про підприємство "6 Арсенал ВМФ", пишуть російські ЗМІ. Крім того, вибухи лунають у низці прикордонних з Україною областях Росії, передає 24 канал.

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Вибухи у Росії 10 жовтня

Російські регіональні ЗМІ зазначають, що про "загорання" на складі боєприпасів Міноборони Росії у Бурмакіно вперше стало відомо близько 10 ранку за московським часом. Примітно, що палати оборонне підприємство країни-агресорки почало майже паралельно з масованим ракетним ударом окупантів по низці регіонів України.

Очільник Некрасовського району, в якому й розташоване Бурмакіно, Павєл Кулаков, заявив, що на підприємстві "йде проливання покрівлі", відкритого вогню вже буцімто немає, а пожежники займаються гасінням. У дитячому садку й школі, розташованих поруч, здійснили евакуацію.

Наразі причини загорання невідомі – чи то традиційне "порушення правил пожежної безпеки", чи просто "жодної паніки". Лише зауважимо, що склад росіян, на якому виникла пожежа, розташовується на північному сході від Москви, за близько 850 кілометрів від кордону України.

Де розташовується склад російського Міноборони, на якому виникла пожежа / Скриншот Google Maps

До слова, відео із задимленням у російському Бурмакіно опублікував активіст Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Додамо, що окрім палаючого складу росіян у далекій Ярославській області, російські телеграм-канали також повідомляють про вибухи у прикордонних з Україною регіонах. Зокрема, бавовну вранці 10 жовтня чули у Курській, Бєлгородській та Брянській областях Росії.

Як пише народний депутат України Юрій Мисягін, "щось відбулося" із базою окупантів у російському Тьоткіно. Водночас, військовий оглядач Роман Бочкала запевняє, що у Бєлгородській області було знищено три пускові установки росіян С-300, а у Курській – ліквідовано центр керування дронами. Проте, зауважимо, що офіційної інформації щодо цих "інцидентів" наразі немає.

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