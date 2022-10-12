Над Бєлгородом "клубки" від роботи ППО

У місцевих телеграм каналах люди публікують фото, де у небі видно сліди після роботи протиповітряної оборони.

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Очевидці кажуть, що вибухи були досить гучними.

Офіційних коментарів щодо вибухів наразі не було від офіційної влади області. Жодних заяв не було і від представників української сторони.

Що сталось у Бєлгороді насправді, чи є "бавовна" наслідком вибухів – наразі достеменно не відомо.

Очевидно, вибухів було чимало і їх було видно з різних куточків Бєлгородської області. На це принаймні вказують фото росіян, які їх масово надсилають у пабліки.

"Бавовна у Бєлгороді": фото

Бавовна традиційне явище у Бєлгороді

До слова, це могли бути і самі росіяни. Так, 30 вересня росіяни запустили ракету по Харкову, але вона приземлилась у Бєлгороді, що дуже епічно. Тоді влада теж традиційно приховала правду, сказали, що то робота ППО. Тоді, начебто, ніхто не постраждав від криворукості російських вояк.

Однак, на початку місяця за такою ж схемою російська ракета влучила в електричну підстанцію, через що спалахнула пожежа. Після цього у Бєлгороді зникло світло.

Такі ось вибухи та "хлопки! неабияк нервують росіян, вони буквально доводять їх до істерик.

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