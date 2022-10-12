Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що у них дуже погано йде мобілізація та дуже скептично ставляться до військово-політичного керівництва – вони розуміють, що все не так, як їм обіцяли на початку війни.

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Сьогодні Росія шукає можливості, зазначає Подоляк.

А які можуть бути можливості у сучасної Росії, крім провокацій – обстрілів своїх територій, підриву своїх будинків – чи ексцесів на Керчинському мосту? Вони не можуть ніяк інакше мобілізувати своїх людей. Тільки через страх та теракти, які вони вчиняють на своїй території проти своїх людей,

– додає він.

Позиція України

Подоляк каже, що знову варто проговорити позицію України – ми чітко декларуємо, що згідно із міжнародним правом, у нас є мандат на те, аби використовувати будь-яку зброю для звільнення власних територій.

Повна розмова із Михайлом Подоляком: дивіться відео

Всі окуповані території – ми повертаємо, а всі російські військові там – цілі, потім доходимо до кордонів і зупиняємось. Нам російська територія не потрібна, бо ми не ведемо наступальної війни – на відміну від Російської Федерації

– зазначає радник Єрмака.

Безумовно, ми не заходимо на території Бєлгородської, Курської чи інших областей і нічого так не робимо.

"Там відбуваються спроби посіяти хаос, аби мобілізація проходила більш вдало. Чим більше Росія програватиме тактично, то буде більше таких втрат контролю над ситуацією у них в країні", – резюмує він.

Дивні дива у Бєлгородській області

У Бєлгородській області знову була гучно 12 жовтня – місцеві повідомляють про гучні звуки, що нагадують звуки вибухів. Було щонайменше 7 "хлопків".

У місцевих телеграм каналах люди публікують фото, де у небі видно сліди після роботи протиповітряної оборони. Очевидці кажуть, що вибухи були досить гучними.

Що сталось у Бєлгороді насправді, чи є "бавовна" наслідком вибухів – наразі достеменно не відомо. Очевидно, вибухів було чимало і їх було видно з різних куточків Бєлгородської області. На це принаймні вказують фото росіян, які їх масово надсилають у пабліки.