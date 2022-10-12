Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що у них дуже погано йде мобілізація та дуже скептично ставляться до військово-політичного керівництва – вони розуміють, що все не так, як їм обіцяли на початку війни.
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Сьогодні Росія шукає можливості, зазначає Подоляк.
А які можуть бути можливості у сучасної Росії, крім провокацій – обстрілів своїх територій, підриву своїх будинків – чи ексцесів на Керчинському мосту? Вони не можуть ніяк інакше мобілізувати своїх людей. Тільки через страх та теракти, які вони вчиняють на своїй території проти своїх людей,
– додає він.
Позиція України
Подоляк каже, що знову варто проговорити позицію України – ми чітко декларуємо, що згідно із міжнародним правом, у нас є мандат на те, аби використовувати будь-яку зброю для звільнення власних територій.
Повна розмова із Михайлом Подоляком: дивіться відео
Всі окуповані території – ми повертаємо, а всі російські військові там – цілі, потім доходимо до кордонів і зупиняємось. Нам російська територія не потрібна, бо ми не ведемо наступальної війни – на відміну від Російської Федерації
– зазначає радник Єрмака.
Безумовно, ми не заходимо на території Бєлгородської, Курської чи інших областей і нічого так не робимо.
"Там відбуваються спроби посіяти хаос, аби мобілізація проходила більш вдало. Чим більше Росія програватиме тактично, то буде більше таких втрат контролю над ситуацією у них в країні", – резюмує він.
Дивні дива у Бєлгородській області
У Бєлгородській області знову була гучно 12 жовтня – місцеві повідомляють про гучні звуки, що нагадують звуки вибухів. Було щонайменше 7 "хлопків".
У місцевих телеграм каналах люди публікують фото, де у небі видно сліди після роботи протиповітряної оборони. Очевидці кажуть, що вибухи були досить гучними.
Що сталось у Бєлгороді насправді, чи є "бавовна" наслідком вибухів – наразі достеменно не відомо. Очевидно, вибухів було чимало і їх було видно з різних куточків Бєлгородської області. На це принаймні вказують фото росіян, які їх масово надсилають у пабліки.