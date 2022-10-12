Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что у них очень плохо идет мобилизация и очень скептически относятся к военно-политическому руководству – понимают, что все не так, как им обещали в начале войны.

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Сегодня Россия ищет возможности, отмечает Подоляк.

А какие могут быть возможности у современной России, кроме провокаций – обстрелов своих территорий, подрыва своих домов – или эксцессов на Керчинском мосту? Они не могут никак иначе мобилизовать своих людей. Только через страх и теракты, которые они совершают на своей территории против своих людей,

– добавляет он.

Позиция Украины

Подоляк говорит, что снова стоит проговорить позицию Украины – мы четко декларируем, что согласно международному праву, у нас есть мандат на то, чтобы использовать любое оружие для освобождения собственных территорий.

Полный разговор с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Все оккупированные территории мы возвращаем, а все российские военные там – цели, потом доходим до границ и останавливаемся. Нам российская территория не нужна, потому что мы не ведем наступательную войну – в отличие от Российской Федерации,

– отмечает советник Ермака.

Безусловно, мы не заходим на территории Белгородской, Курской или других областей, и ничего так не делаем.

"Там происходят попытки посеять хаос, чтобы мобилизация проходила более удачно. Чем больше Россия будет проигрывать тактически, тем будет больше таких потерь контроля над ситуацией у них в стране", – резюмирует он.

Странные дела в Белгородской области

В Белгородской области снова была громко 12 октября – местные сообщают о громких звуках, напоминающих звуки взрывов. Было не менее 7 "хлопков".

В местных телеграм-каналах люди публикуют фото, где в небе видны следы после работы противовоздушной обороны. Очевидцы говорят, что взрывы были достаточно громкими.

Что произошло в Белгороде на самом деле, является ли "хлопок" следствием взрывов – пока точно неизвестно. Очевидно, взрывов было немало, и они были видны из разных уголков Белгородской области. На это, по крайней мере, указывают фото россиян, которые их массово постят в паблики.