Похоже, в России кто-то снова неудачно покурил. Видео воспламенения обнародовали в сети, передает 24 канал.

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Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области. Известно, что школа не работала. По предварительной информации, вместо учащихся туда привезли "мобиков".

Пожар в здании с "мобиками": видео

Россияне рассказывают, что без пострадавших

Местные СМИ также писали, что в российском МЧС пожар подтвердили. Огонь повредил 188 "квадратов" кровли. Также сказали, что здание школы не функционировало.

Впрочем, традиционно рассказывают, мол, с войной пожар не связан и пострадавших нет.

Под Макеевкой могли разбить батальон мобилизованных

В российских СМИ сообщили, что под Макеевкой разбили целый батальон мобилизованных россиян. Из 570 оккупантов выжили только 29.

К журналистам обратились родственники мобилизованных из Воронежской области. Они жаловались, что солдат бросили на передовую, а командование сбежало.

Ранее в СМИ неоднократно сообщали, что мобилизованных бросают на передовую чуть ли не сразу, поскольку оккупанты нуждаются в новом "пушечном мясе" из-за безумных потерь.

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