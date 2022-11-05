Об этом журналистам рассказали родственники мобилизованных из Воронежской области, сообщает 24 канал. Они жалуются на то, что солдат бросили на передовую, а командование сбежало.

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Под Макеевкой разбили батальон мобилизованных

Один из военнослужащих, которому удалось выжить, Алексей Агафонов рассказал, что проходил подготовку в воинской части 2079. Командир батальона мобилизованных обещал, что военных привезут в район Сватового. Там в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды так называемой "территориальной обороны".

Однако ночью 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было 3 лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а к утру начался обстрел – артиллерия, "грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу сбежали,

– отметил россиянин.

По его словам, в перерывах между обстрелами мобилизованные пытались окапываться, но их сразу "видели" коптеры и снова начинался обстрел.

"Из 570 человек целых 29, еще 12 ранены, остальные – все", – рассказал Агафонов.

Жена еще одного мобилизованного Злата также рассказала о сотнях погибших.

"Погибших, конечно, больше половины", – пересказала россиянка слова мужа.

Мобилизированных бросают на передовую

По словам Агафонова, до этого на тех позициях разбили как минимум еще один мобилизованный батальон. Он якобы видел десятки трупов, у некоторых даже торчали из карманов военные билеты.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь в Луганской области на передок бросают именно мобилизованных. Когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", – добавил россиянин.

По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, а в район Сватового свозят мобилизованных со всей России. Туда же отступили мобилизованные, которым удалось выжить.

"Здесь полная неразбериха. Всех, кто выжил и снова прибыл, группируют в новые батальоны и забрасывают на передок, чтобы закрыть линию обороны", – добавил оккупант.

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