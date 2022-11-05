Про це журналістам розповіли родичі мобілізованих з Воронезької області, повідомляє 24 канал. Вони скаржаться на те, що солдатів кинули на передову, а командування втекло.

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Під Макіївкою розбили батальйон мобілізованих

Один із військовослужбовців, якому пощастило вижити, Алєксєй Агафонов розповів, що проходив підготовку у військовій частині 2079. Командир батальйону мобілізованих обіцяв, що військових привезуть до району Сватового. Там за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав так званої "територіальної оборони".

Проте вночі 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення та наказали окопуватись та утримувати лінію оборони.

Нас викинули у посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було 3 лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, "гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли,

– зазначив росіянин.

За його словами, в перервах між обстрілами мобілізовані намагалися окопуватись, але їх одразу "бачили" коптери й знову починався обстріл.

"З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решта – все", – розповів Агафонов.

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