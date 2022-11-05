Відповіді "золотої молоді" були різні. Вони кидали слухавку, видаляли чати, казали, що їм "некомфортно на це відповідати...". Інші говорили, що підуть, якщо їх мобілізують. Син першого віцепрем'єра сказав, що "команди" думати про мобілізацію не було.

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Що сказали син Медведєва та зять Шойгу

Зять міністра оборони Сєргєя Шойгу Алєксєй Столяров одружений на дочці Ксєнії Шойгу. У день дзвінка розслідувачів він летів відпочивати в столицю Непалу Катманду. Про це свідчили його соцмережі, адже він фітнес-блогер.

Питання про мобілізацію він прочитав, але нічого не відповів. Ймовірно, відпочивати йому хотілось більше, ніж загинути на війні, як це зробили вже понад 75 тисяч російських громадян.



Зять Шойгу не відповів, чи хоче піти на війну "гарматним м'ясом" / Фото росЗМІ

Син заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмітрія Медведєва Ілля сказав, що повістка з військкомату йому не приходила.

Ймовірно, він така невідома людина в Росії, що у військкоматах про нього забули, як і про зятя Шойгу.



Путін "забув" мобілізувати на смерть сина Дмітрія Медведєва / Фото росЗМІ

"Думати команди не було": що (не) сказала інша "золота молодь"

Кинули слухавку під час розмови, почувши питання:

зять першого заступника голови адміністрації президента Сергєя Кирієнка;

сини першого заступника голови адміністрації президента Алексєя Громова.

Зять губернатора Московської області Андрєя Воробйова на дзвінок не відповів, а чат після питання про мобілізацію видалив. А син глави держкорпорації "Ростех" Сєргєя Чемезова відмовився відповідати на запитання, заявивши, що проводить час із сім'єю.

Натомість були такі, які прокоментували питання мобілізації за кремівськими методичками:

син очільника МВС Владіміра Колокольцева сказав: "Я як патріот і громадянин своєї держави завжди буду йти на її захист. Якщо мене призвуть і мобілізують, я відповідально поставлюся і призвуся на фронт. Я не виключаю, що так і станеться, тому що у мене дуже правильних поглядів сім'я ";

"; син заступника міністра оборони Руслана Цалікова: "Є призов, є зобов'язання, їх треба виконувати. Чому не пішов добровольцем? А я яке відношення маю до військових сил? Є військовозобов'язані, є люди з військовою спеціальністю. У мене немає військової спеціальності ";

"; син депутата Держдуми Ірека Богуславського: "А куди мені діватися? У підвалі сидіти? Поки мене знайдуть і кримінальну справу порушать? Якщо мобілізація загальна буде в країні і (оголосять – 24 канал) воєнний стан – це останній край. Я думаю, всі будуть робити (щось – 24 канал), щоб захистити свої землі, свої території".

Відзначився заявою і син депутата Держдуми В'ячєслава Ніконова: "Радий, що вона (мобілізація – 24 канал) закінчилася, тому що потрапляв під неї. Якщо буде загальна, піду воювати. За свою країну. Розумію, з ким (воює Росія – 24 канал). А для чого це питання? Мені некомфортно на це відповідати...".

Натомість сину першого віцепрем'єра Росії Андрєя Бєлоусова "команди думати не давали", тому він каже, що нібито піде воювати: "Є законодавство, його треба виконувати. Все. Яка різниця, за що воювати? До чого тут ідея? Якщо держава вважає, що треба, значить, треба. Я звичайний військовозобов'язаний громадянин Росії...".

...У мене думати команди не було щодо цього. Навіщо про це думати? Усі притомні люди, розуміють, що відбувається. Почитайте державні ЗМІ, звернення керівництва,

– цинічно заявив Бєлоусов.

Зверніть увагу! Росія заявила про "часткову мобілізацію" 21 вересня. Вже 31 жовтня сказали, що завершили її. Проте звичайні росіяни продовжують отримувати повістки та сотнями гинуть на війні в Україні.

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