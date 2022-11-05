Лише упродовж доби українські воїни знищили 600 ворогів. Зауважимо, що останнім часом щоденні втрати противника зросли. Ба більше, у Генштабі зазначають, що дані не остаточні, адже тривають активні бої і рахувати ворожі втрати непросто.
Увага Лише на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гинуть сотні росіян, – ЗСУ
Втрати ворога у техніці станом на 5 листопада
- танків – 2758 (+8);
- бойових броньованих машин – 5601 (+21);
- артилерійських систем – 1776 (+4);
- РСЗВ – 391 (+0);
- засобів ППО – 202 (+1);
- літаків – 277 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);
- крилатих ракет – 399 (+2);
- кораблів і катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);
- спеціальної техніки – 155 (+0).
Актуальні втрати ворога станом на 5 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Як і попередньої доби, найбільше втрат у російських окупантів на Лиманському та Авдіївському напрямках.
ЗСУ ліквідували понад десяток "шахідів"
Під час ранкового зведення 5 листопада в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що наші військові збили 11 іранських "шахідів".
Також українські повітряні сили ліквідували безпілотник типу "Орлан-10" та 2 крилаті ракети "Калібр". Загалом наша авіація 11 разів гатила по ворогу.
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України вразили:
- 2 пункти управління ворога,
- 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,
- склад боєприпасів,
- 4 інших важливих військових об'єкти окупантів.
У росіян шалені втрати
У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що 3 листопада внаслідок вогневого ураження ворожої переправи біля Антонівки Херсонської області:
- ЗСУ знищили буксир;
- також два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.
Ба більше, ЗСУ вразили колону російських загарбників, які чекали на переправу в районі Ольгівки. Наразі втрати там уточнюються. Карту бойових дій станом на 5 листопада дивіться за посиланням.
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