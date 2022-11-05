Только за сутки украинские воины уничтожили 600 врагов. Заметим, что в последнее время ежедневные потери противника выросли. Более того, в Генштабе отмечают, что данные не окончательные, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.

Внимание Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибают сотни россиян, – ВСУ

Потери врага в технике по состоянию на 5 ноября

Танков – 2758 (+8);

боевых бронированных машин – 5601 (+21);

артиллерийских систем – 1776 (+4);

РСЗО – 391 (+0);

средств ПВО – 202 (+1);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);

крылатых ракет – 399 (+2);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);

специальной техники – 155 (+0).



​Актуальные​ потери врага по состоянию на 5 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как и в предыдущие сутки, больше всего потерь у российских оккупантов на Лиманском и Авдеевском направлениях.

ВСУ ликвидировали более десятка "шахидов"

Во время утреннего сведения в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные сбили 11 иранских "шахидов" . Также украинские воздушные силы сбили беспилотник типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины поразили:

2 пункта управления врага,

7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

склад боеприпасов,

4 других важных военных объекта оккупантов.

У россиян безумные потери

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что 3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы возле Антоновки Херсонской области:

ВСУ уничтожили буксир;

также два плавучих средства получили повреждения и требуют ремонта.

Более того, ВСУ поразили колонну российских захватчиков, ожидавших переправу в районе Ольговки. Потери там уточняются. Карту боевых действий по состоянию на 5 ноября смотрите по ссылке .