За інформацією російського генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова, в Росії припинять усі заходи, пов'язані із закликом на військову службу громадян, які перебувають у запасі.

До речі Росія відправила на війну декілька тисяч мобілізованих, частину без зброї, – розвідка Британії

Що передбачає закінчення "часткової мобілізації" в Росії

За словами Конашенкова, підготовка та вручення повісток припиняються. Усі будинки та споруди, що використовувалися для заходів часткової мобілізації, повернуться до використання за колишнім призначенням.

Крім того, увесь особовий склад військових комісаріатів, повинен з 31 жовтня повернутись до виконання своїх обов'язків у штатному режимі.

Надалі робота військових комісаріатів з комплектування Збройних Сил Росії буде організована лише за рахунок прийому добровольців і кандидатів проходження військової служби за контрактом.

Які успіхи мала часткова мобілізація в Росії

За інформацією американського Інституту вивчення війни, так звана часткова мобілізація стала справжнім викликом для Росії. Зокрема, Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

Росія намагається воювати не якістю, а кількістю. Про це свідчать дані розвідки Міноборони Британії. Наприклад, ПВК "Вагнера" змінила критерії відбору бойовиків для війни в Україні. Відтепер до ПВК "Вагнера" набирають зеків, а також людей з важкими хворобами.

28 жовтня мобілізація у Росії буцімто завершилася. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про те, що до російської армії нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Кремля про нібито завершення так званої "часткової мобілізації". Глава держави відзначив, що росіянам може знадобитися нова хвиля призову. Він розповів про те, як російське командування використовує мобілізованих, які погано екіпіровані.

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