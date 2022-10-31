По информации российского генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в России прекратят все меры, связанные с призывом на военную службу находящихся в запасе граждан.

Кстати Россия отправила на войну несколько тысяч мобилизованных, часть без оружия, – разведка Британии

Что предполагает окончание "частичной мобилизации" в России

По словам Конашенкова, подготовка и вручение повесток прекращаются. Все дома и сооружения, которые использовались для частичной мобилизации, вернутся к использованию по прежнему назначению.

Кроме того, весь личный состав военных комиссариатов должен с 31 октября вернуться к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.

В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов прохождения военной службы по контракту.

Какие успехи имела частичная мобилизация в России

По информации американского Института изучения войны, так называемая частичная мобилизация стала подлинным вызовом для России. В частности Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

Россия пробует воевать не качеством, а количеством. Об этом свидетельствуют данные разведки Минобороны Великобритании. К примеру, ЧВК "Вагнера" изменила критерии отбора боевиков для войны в Украине. Отныне в ЧВК "Вагнер" набирают зэков, а также людей с тяжелыми болезнями.

28 октября мобилизация в России якобы завершилась. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что в российскую армию якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления из Кремля о якобы завершении так называемой "частиной мобилизации". Глава государства отметил, что россиянам может понадобиться новая волна призыва. Он рассказал о том, как российское командование использует мобилизованных, которые плохо экипированы.

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