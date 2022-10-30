В разведке Минобороны Британии предполагают, что ЧВК "Вагнера" все меньше обращает внимание на качество нанимаемых бойцов. Главная цель незаконного вооруженного формирования – набрать как можно больше боевиков.

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Зэков и больных боевиков могут использовать для строительства "линии Вагнера"

Британская разведка в обзоре за 30 октября напомнила, что организовавший ЧВК "Вагнера" российский олигарх Евгений Пригожин фактически признал, что они изменили свои критерии отбора.

Теперь в ЧВК "Вагнера" набирают осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

Разведка отмечает, что в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК "Вагнера" поддерживала достаточно высокие критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии.

Сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, который приоритизирует количество над опытом или качеством". Кроме того, в разведке Британии предположили, что зэков и больных боевиков могут использовать для строительства линии Вагнера.

Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины. Для этого потребовались бы значительные трудовые ресурсы. Поэтому вполне возможно, что часть новобранцев из заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны,

– отмечает разведка.

"Линию Вагнера" заметили на Востоке

21 октября СМИ опубликовать спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты построили почти двухкилометровое укрепление на Луганщине. "Линию Вагнера" заметили возле оккупированного города Горное Луганской области.

Сообщается, что строительство траншеи велось в 2 этапа – в конце сентября и начале октября. ЧВК "Вагнера" заложила 4 ряда противотанковых пирамид, надеясь, что они остановят потенциальное наступление ВСУ.

Оппозиционные медиа России отмечают, что строительство таких линий обороны в большинстве своем не оправдано.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что оборонные сооружения в Луганской области – это, скорее всего, медийная картинка. Еще один военный эксперт Павел Нарожный тоже считает, что "линия Вагнера" в Луганской области не поможет оккупантам.

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