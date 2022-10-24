Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что это лишь очередная работа россиян для картинки и медийных кадров.

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"Линия Вагнера" является только медийной картинкой

Военный эксперт подчеркнул, что линии обороны выполняются совсем не так. Кроме того, россияне могли хотя бы для примера посмотреть на систему защиты, которую построили украинские военные.

Это больше медийная картинка. Скорее всего, она нужна Пригожину для выполнения каких-то задач,

– заметил Свитан.

Так, "повар Путина" Евгений Пригожин может использовать "линию Вагнера" сугубо для пиара в России, чтобы занимать какие-то политические горизонты. Или же показать мобилизованным жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые получили российские паспорта, якобы оккупанты никуда не делись и находятся здесь.

По мнению военного эксперта, "линия Вагнера" – это не военные сооружения, а лишь медийная картинка. Следовательно, она не только не остановит украинских военных, когда они пойдут в контрнаступление – она их даже не задержит.

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