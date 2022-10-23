Так, Атлантический вал предусматривал построение подобных железобетонных конусов, но в разы больших. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россияне вдохновляются нацистами

То, что мы сейчас видим, это, конечно, жалкая пародия. Они очевидно увидели картинку того, что делал Гитлер – вдохновляются многим у нацистов,

– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что возведенная россиянами линия обороны не сможет остановить или сдержать контрнаступление украинских защитников. Так, есть два способа, как ВСУ могут ее преодолеть, в частности:

любую линию обороны можно обойти из других районов , в том числе и построенную россиянами;

, в том числе и построенную россиянами; такие рубежи полноценно не препятствуют контрнаступлению, поскольку можно отрабатывать по позициям дистанционно. После того как противник на этих позициях фактически обезврежен, заходят другие штурмовые группы и ликвидируют остатки врага. А дальше бульдозеры или инженерные автомобили расчищают плацдарм для прохождения военной техники.

Мусиенко прокомментировал строительство россиянами "линии Вагнера": смотрите видео

Оккупанты делают бурную деятельность

Это (построение "линии Вагнера" – 24 канал) такая пропагандистская акция на фоне поражений российских войск на Харьковщине и дальнейшего продвижения украинских войск на линию Сватово – Кременная,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его мнению, это попытки продемонстрировать российскому потребителю, что оккупанты якобы что-то делают. Так, российские пропагандисты пытаются создать картинку, что эта линия обороны что-то вроде полосы фортификационных сооружений Мажино, Маннергейма, или Атлантический вал. Впрочем, "линия Вагнера" не будет иметь серьезного сдерживающего эффекта.

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