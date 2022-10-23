Так, Атлантический вал предусматривал построение подобных железобетонных конусов, но в разы больших. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Россияне вдохновляются нацистами
То, что мы сейчас видим, это, конечно, жалкая пародия. Они очевидно увидели картинку того, что делал Гитлер – вдохновляются многим у нацистов,
– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он отметил, что возведенная россиянами линия обороны не сможет остановить или сдержать контрнаступление украинских защитников. Так, есть два способа, как ВСУ могут ее преодолеть, в частности:
- любую линию обороны можно обойти из других районов, в том числе и построенную россиянами;
- такие рубежи полноценно не препятствуют контрнаступлению, поскольку можно отрабатывать по позициям дистанционно. После того как противник на этих позициях фактически обезврежен, заходят другие штурмовые группы и ликвидируют остатки врага. А дальше бульдозеры или инженерные автомобили расчищают плацдарм для прохождения военной техники.
Мусиенко прокомментировал строительство россиянами "линии Вагнера": смотрите видео
Оккупанты делают бурную деятельность
Это (построение "линии Вагнера" – 24 канал) такая пропагандистская акция на фоне поражений российских войск на Харьковщине и дальнейшего продвижения украинских войск на линию Сватово – Кременная,
– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его мнению, это попытки продемонстрировать российскому потребителю, что оккупанты якобы что-то делают. Так, российские пропагандисты пытаются создать картинку, что эта линия обороны что-то вроде полосы фортификационных сооружений Мажино, Маннергейма, или Атлантический вал. Впрочем, "линия Вагнера" не будет иметь серьезного сдерживающего эффекта.
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Ситуация на фронте: актуальная информация
- Евгений Пригожин 19 октября объявил о построении укрепленной "линии Вагнера". Она якобы должна предотвратить продвижение защитников Украины в Луганской области.
- Как отмечают аналитики, она состоит из четырех рядов противотанковых пирамид и уже растянулась на два километра. А общая протяженность этого оборонительного сооружения может достигать 217 километров.
- Оккупанты сбегают с правобережной части Херсонщины. В частности, враг покинул Чкалово и Чаривне, которые расположены по пути в Берислав. В то же время из Берислава россияне вывозят офицеров и медиков.
- Контрнаступление украинских защитников на Донетчине продолжается, в том числе нашим бойцам удалось освободить 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской общинах. Россияне вынуждены отступать и покидать свои позиции.