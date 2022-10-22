Так, возле города Горское "вагнеровцы" построили противотанковые полосы. Соответствующие фото показала компания Maxar Technologies.

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"Линия Вагнера" якобы сможет (нет!) остановить украинских воинов

На кадрах видно, что укрепление состоит из четырех рядов пирамид из цемента. Далее – расположен большой ров.

Первую секцию траншеи рыли еще 25 сентября. Вторую – вырыли ориентировочно между 30 сентября и 5 октября. Об этом свидетельствуют дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства.



Вагнеровцы строят линию обороны на Луганщине / Фото Maxar Technologies



"Укрепление" российской армии в Луганской области / Фото российских СМИ

Между тем, российские СМИ заявили, что это "линия Вагнера", которая якобы помешает украинским защитникам прорваться в этом районе. Впрочем, укрепления достигают только 1,6 километра. Так что наши воины могут просто его объехать.

Также пропагандисты отметили, что "вагнеровцы" будут строить свою линию, якобы пока она не протянется к востоку от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска.

Впрочем, дополнительные спутниковые снимки не показали каких-либо строительных работ вдоль предусмотренной линии Вагнера, пишут в CNN.

Россияне сомневаются в эффективности "линии Вагнера"

Российские наемники используют для строительства быстроходные траншейные машины БТМ-3, разработанные еще в СССР. Об этом заявило оппозиционное издание.

Кроме того, журналистки отметили, что учитывая опыт во время Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве своем не оправданы". В частности, из-за того, что их можно прорвать на узком участке или просто обойти.

Что известно об успехах ВСУ в Луганской области

Наши воины продолжают освобождать населенные пункты от неприятеля. Официальные источники ранее сообщили о по меньшей мере семи деоккупированных населенных пунктах. В частности:

село Новолюбовка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

село Невское Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

село Надежда Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

село Андреевка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района.

Кроме того, украинские защитники захватили вражеский танк прямо под носом у россиян. Технику затрофеили у Лисичанского НПЗ. Танк уже используют против российских войск.

Обратите внимание! Путин ввел на захваченных территориях военное положение. Однако, как бы ни старалась армия российского диктатора, украинские защитники вернут все незаконно оккупированные врагом территории. Российским убийцам не удастся избежать ответственности.

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