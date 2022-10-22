Так, возле города Горское "вагнеровцы" построили противотанковые полосы. Соответствующие фото показала компания Maxar Technologies.
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"Линия Вагнера" якобы сможет (нет!) остановить украинских воинов
На кадрах видно, что укрепление состоит из четырех рядов пирамид из цемента. Далее – расположен большой ров.
Первую секцию траншеи рыли еще 25 сентября. Вторую – вырыли ориентировочно между 30 сентября и 5 октября. Об этом свидетельствуют дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства.
Вагнеровцы строят линию обороны на Луганщине / Фото Maxar Technologies
"Укрепление" российской армии в Луганской области / Фото российских СМИ
Между тем, российские СМИ заявили, что это "линия Вагнера", которая якобы помешает украинским защитникам прорваться в этом районе. Впрочем, укрепления достигают только 1,6 километра. Так что наши воины могут просто его объехать.
Также пропагандисты отметили, что "вагнеровцы" будут строить свою линию, якобы пока она не протянется к востоку от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска.
Впрочем, дополнительные спутниковые снимки не показали каких-либо строительных работ вдоль предусмотренной линии Вагнера, пишут в CNN.
Россияне сомневаются в эффективности "линии Вагнера"
Российские наемники используют для строительства быстроходные траншейные машины БТМ-3, разработанные еще в СССР. Об этом заявило оппозиционное издание.
Кроме того, журналистки отметили, что учитывая опыт во время Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве своем не оправданы". В частности, из-за того, что их можно прорвать на узком участке или просто обойти.
Что известно об успехах ВСУ в Луганской области
Наши воины продолжают освобождать населенные пункты от неприятеля. Официальные источники ранее сообщили о по меньшей мере семи деоккупированных населенных пунктах. В частности:
- село Новолюбовка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;
- село Невское Краснореченской поселковой общины Сватовского района;
- село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;
- село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;
- село Надежда Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;
- село Андреевка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;
- село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района.
Кроме того, украинские защитники захватили вражеский танк прямо под носом у россиян. Технику затрофеили у Лисичанского НПЗ. Танк уже используют против российских войск.
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