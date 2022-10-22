Так, біля міста Гірське "вагнерівці" збудували протитанкові смуги. Відповідні фото показала компанія Maxar Technologies.
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"Лінія Вагнера" нібито зможе (ні!) зупинити українських воїнів
На кадрах видно, що укріплення складається з чотирьох рядів пірамід з цементу. Далі – розташований великий рів.
Першу секцію траншеї копали ще 25 вересня. Другу – вирили орієнтовно між 30 вересня та 5 жовтня. Про це свідчать додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства.
Вагнерівці будують лінію оборони на Луганщині / Фото Maxar Technologies
"Укріплення" російської армії на Луганщині / Фото російських ЗМІ
Тим часом російські ЗМІ заявили, що це "лінія Вагнера", яка нібито завадить українським захисникам прорватися в цьому районі. Втім, укріплення наразі сягають лиши 1, 6 кілометра. Тож наші воїни можуть просто його об'їхати.
Також пропагандисти зазначили, що "вагнерівці" будуватимуть свою лінію, нібито доки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська.
Втім, додаткові супутникові знімки не показали будь-яких будівельних робіт уздовж передбаченої "лінії Вагнера", пишуть у CNN.
Росіяни сумніваються в ефективності "лінії Вагнера"
Російські найманці використовують для будівництва швидкохідні траншейні машини БТМ-3, розроблені ще в СРСР. Про це заявило опозиційне видання.
Окрім того, журналістки зазначили, що враховуючи досвід під час Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані". Зокрема, через те, що їх можна прорвати на вузькій ділянці або ж просто оминути.
Що відомо про успіхи ЗСУ на Луганщині
Наші воїни продовжують звільняти населені пункти від ворога. Офіційні джерела раніше повідомили про щонайменше сім деокупованих населених пунктів. Зокрема:
- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
Окрім того, українські захисники захопили ворожий танк прямо під носом у росіян. Техніку затрофеїли біля Лисичанського НПЗ. Танк уже використовують проти російського війська.
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