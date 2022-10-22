Так, біля міста Гірське "вагнерівці" збудували протитанкові смуги. Відповідні фото показала компанія Maxar Technologies.

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"Лінія Вагнера" нібито зможе (ні!) зупинити українських воїнів

На кадрах видно, що укріплення складається з чотирьох рядів пірамід з цементу. Далі – розташований великий рів.

Першу секцію траншеї копали ще 25 вересня. Другу – вирили орієнтовно між 30 вересня та 5 жовтня. Про це свідчать додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства.



Вагнерівці будують лінію оборони на Луганщині / Фото Maxar Technologies



"Укріплення" російської армії на Луганщині / Фото російських ЗМІ

Тим часом російські ЗМІ заявили, що це "лінія Вагнера", яка нібито завадить українським захисникам прорватися в цьому районі. Втім, укріплення наразі сягають лиши 1, 6 кілометра. Тож наші воїни можуть просто його об'їхати.

Також пропагандисти зазначили, що "вагнерівці" будуватимуть свою лінію, нібито доки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська.

Втім, додаткові супутникові знімки не показали будь-яких будівельних робіт уздовж передбаченої "лінії Вагнера", пишуть у CNN.

Росіяни сумніваються в ефективності "лінії Вагнера"

Російські найманці використовують для будівництва швидкохідні траншейні машини БТМ-3, розроблені ще в СРСР. Про це заявило опозиційне видання.

Окрім того, журналістки зазначили, що враховуючи досвід під час Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані". Зокрема, через те, що їх можна прорвати на вузькій ділянці або ж просто оминути.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Луганщині

Наші воїни продовжують звільняти населені пункти від ворога. Офіційні джерела раніше повідомили про щонайменше сім деокупованих населених пунктів. Зокрема:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Окрім того, українські захисники захопили ворожий танк прямо під носом у росіян. Техніку затрофеїли біля Лисичанського НПЗ. Танк уже використовують проти російського війська.

Зверніть увагу! Путін запровадив на захоплених територіях воєнний стан. Однак, як би не старалася армія російського диктатора, українські захисники повернуть усі незаконно окуповані ворогом території. Російським вбивцям не вдасться уникнути відповідальності.

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