"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, а потім — як фарс", – писав Гегель. Цю максиму восени 2022 року заходився втілити у життя російський президент Путін. Різниця лише в тому, що фарс уже був, а тепер прийшов час кринжу.

Читайте також Як і коли розвалиться Росія та яким може бути її кінець

У 2014 році незаконне "свято анексії" українського Криму дійсно сприяло консолідації російського суспільства та сплеску реваншизму й хижого ура-патріотизму серед підпорядкованого населення. 8 років потому навіть у не схильних до рефлексії, критичного мислення та розуміння причинно-наслідкових зв'язків, мешканців недоімперії немає ілюзій, що путінська авантюра обернулась катастрофою не лише для країни зі столицею у Москві, а й для них самих та їхніх нащадків на кілька поколінь вперед.

30 вересня 2022 року російський президент Путін у Кремлі оголосив про нову незаконну анексію українських земель. Далі були сатанинська вечірка-мітинг на Красній площі, нічні та абсолютно незаконні таємні "бдіння вихідного дня" від так званого "Конституційного суду Росії" зі смішними апеляціями до "віри в добро і справедливість" та тотальний "одобрямс" 3 – 4 жовтня від обох палат так званого російського "парламенту".

Зверніть увагу! З точки зору міжнародного права та навіть, так званого "російського законодавства", дії Росії та росіян абсолютно незаконні та юридично нікчемні. У даному випадку "нікчемність" – не лише юридичний термін, але й характеристика. Також нагадаємо, що влада в Росії не є легітимною, адже була обрана незаконно – в імітаціях виборів президента Росії та парламенту насильно та абсолютно незаконно брали участь громадяни України, що стали заручниками окупантів в Криму.



Крім того, як би не хотілося Ілону Маску, незаконними були й так звані "референдуми" в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та 2 окупованих росіянами районах Миколаївської області. Як незаконними були й "референдуми" 2014 року в Криму та на Донбасі.

Клоунада у Кремлі

Виступ Путіна 30 вересня у Кремлі мав стати програмним. Путін спробував дати бодай якусь програму та сенси, проте, вийшло нікчемно.

Російський диктатор оголосив себе лідером так званого "третього світу" та головним борцем з неоколоніалізмом (мабуть, замість вибулих Каддафі та Мугабе), а Росію назвав "місцем революційних трансформацій фундаментального характеру, що формує новий центр розвитку планети, який представлятиме більшість світової спільноти".

Путін також передбачив крах США та вкотре пригрозив світу ядерною зброєю, але змушений був констатувати американську окупацію (увага!) Німеччини, Японії та Південної Кореї, згадав про "килимові" бомбардування В'єтнаму.

США – єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю, знищивши японські міста Хіросіму та Нагасакі. До речі, створили прецедент,

– заявив Путін 30 вересня у Кремлі.

Не забув Путін і про улюблену ЛГБТ-карту, згадавши про "якісь гендери" та запустив хвилю мемів про "батька №1 та батька №2".

Ідіотські слова Путіна спровокували хвилю мемів, проте, не спромоглися наповнити самовбивчу російську політику змістом / Соцмережі

Все це виглядало абсолютно жалюгідно, особливо на фоні публічного лупцювання, яке влаштували Путіну на саміті ШОС у Самарканді лідери Китаю, Індії, Киргизстану та інших країн.

Лякалка зламалася

Ще гіршим був блок, що стосувався власне незаконної анексії. Путін розповідав байки та з останніх сил намагався робити "гарну міну при поганій грі". Це було дуже не щиро та нагадувало агонію. Власне, нею і було.

За вибором мільйонів мешканців у "Донецькій" і "Луганській Народних Республіках", у Запорізькій і Херсонській областях — наша спільна доля й тисячолітня історія. Вони зробили вибір — бути зі своїм народом, бути з батьківщиною, жити її долею, перемагати разом із нею,

— брехав Путін у кожному слові 30 вересня 2022 року.

Не забув російський диктатор і про класичну "лякалку", що Росія прийшла назавжди. Усім своїм видом Путін давав зрозуміти, що мешканці Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя "зробили однозначний вибір", а Росія його обговорювати не буде і "не зрадить".

Важливо Перепис населення російської імперії 1897: де було найбільше українців

При цьому, Росія буквально відразу ж зрадила своїх недолугих прихильників на українській Харківщині, коли ганебно втекла з Ізюма та Куп'янська, а поки Путін виступав у Георгіївській залі Кремля, синхронно з ним українська армія на Донеччині звільняла від окупантів Лиман. Росія відповіла на воєнні поразки черговим терактом. Обстріл евакуаційної колони у мирному Запоріжжі, 30 вересня, забрав 30 людських життів, ще 88 людей отримали поранення. Тобто, за логікою росіян, вони вбили тих, кого незаконно "приєднували".

З огляду на це, зовсім цинічними видаються погрози Путіна Києву та заклик визнати результати "референдумів". До речі, їх не визнали навіть у Білорусі та Ірані, лише в КНДР.

Сьогоднішня київська влада має ставитись до цього вільного волевиявлення з повагою та ніяк інакше. Тільки таким може бути шлях до миру,

– лякав Путін "миролюбністю".

Ці слова, згідно із задумом росіян, мали нажахати та паралізувати будь-який спротив, проте, цей час минув. Більше ніхто не боїться фрази "Путін нападе" та не має ілюзій щодо агресора – Україна та її захисники дають гідну відсіч окупантам і повертають загарбані росіянами території. Так було на Харківщині та Київщині, так є на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, так буде й в Криму.

Так, обов’язково в Криму, адже Крим також – Україна. Раніше Росія всіма силами намагалася нав'язати думку, що ЗСУ "можуть 8 років бомбити Донбас", але Крим – це якесь страшне табу. Нібито як тільки Україна спробує повернути окупований півострів воєнним шляхом – розпочнеться апокаліпсис, який не передбачав навіть твітерський блогер Дмітрій Мєдвєдєв. Серія літніх "бавовн" у Криму зруйнували цей фейк, а фейкові "референдуми" зрівняли фарс 2014 року з кринжем 2022.

Путін говорив годину, але з цього стендапу навіть не набереться на "маленьке ІПСО", всі ці слова є лише визнанням росіянами власної нікчемності та безпорадності. Ніякої нової "рідної гавані" Путіну нікому "вже не втюхать" – в асортименті у Росії є лише "камені з неба" та "макіївський роднічок", як наслідок господарювання "русского міра" на окупованих територіях.

Немічне ОДКБ: як чергове загострення між Вірменією й Азербайджаном грає на користь України

Будь-які заяви Путіна, Мєдвєдєва про те, що Росія вважатиме актом агресії проти себе дії України на окупованих московитами територіях, а тому залишає за собою право на воєнну відповідь, є нікчемними. Росію більше ніхто не боїться. Вона вже воює й раз за разом програє на полі бою Україні.

Ба більше, усміхнений та іронічний президент України Зеленський напередодні дня народження Путіна відкрито передає йому вітання у вигляді "тосту" про превентивний удар Заходу (того самого, який в Росії називають "колективним") та вголос розмірковує про смерть "директора Росії". У Москві "привіт" зрозуміли правильно й одразу зайняли позицію "потерпілих". Що це як не вищий ступінь приниження та знущання, а ще визнання росіянами своєї слабкості?

Паніка на болотах зрозуміла й без перекладу / Скриншот посту в соцмережі російського пропагандиста та воєнного злочинця Соловйова

Схоже, росіянам залишається лише поскаржитись на "агресію України в Херсонській області" в ОДКБ. Можливо, там якось допоможуть, дадуть якусь пораду.

Привіт з України – дивіться відео:

Повна "гойда"

Так чи інакше, але росіянам під триразове хворобливе путінське "ура" було наказано пишатися "святом анексії". Проте, не надто, адже далі на них чекає "священна війна" – про "хрестовий похід" проти цивілізованого світу оголосив зірка серіалу "Інтерни" та піп-рострига Іван Охлобистін. Той самий, що під штучні овації кричав на Красній площі "Гойда", намагаючись оживити в росіянах спогади про терор і страти часів Івана Грозного та опричнини.

Таким чином, влада у Кремлі дала знати, що прагне аби війна тривала до останнього росіянина. Так само хотіли й Гітлер із Геббельсом.

До речі, Путін зараз також повторює Гітлера й проголошує про приєднання земель, які фактично вже не контролює. Так, німецький колега російського президента наприкінці 1944 року оголосив про приєднання Бельгії до Німеччини. На той час країна вже фактично була звільнена від нацистської окупації. Так само й окуповані Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запоріжжя нині активно очищуються від росіян силами ЗСУ.

Що буде далі з Росією – дивіться відео: