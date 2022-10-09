"История повторяется дважды: сначала как трагедия, а потом как фарс", — писал Гегель. Эту максиму осенью 2022 года принялся воплотить в жизнь российский президент Путин. Разница лишь в том, что фарс уже был, а теперь пришло время кринжа.

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В 2014 году незаконный "праздник аннексии" украинского Крыма действительно способствовал консолидации российского общества и всплеску реваншизма и хищного ура-патриотизма среди подчиненного населения. 8 лет спустя даже у не подверженных рефлексии, критическому мышлению и пониманию причинно-следственных связей, жителей недоимперии нет иллюзий, что путинская авантюра обернулась катастрофой не только для страны со столицей в Москве, но и для них самих и их потомков на несколько поколений вперед.

30 сентября 2022 года российский президент Путин в Кремле объявил о новой незаконной аннексии украинских земель. Далее последовали сатанинская вечеринка-митинг на Красной площади, ночные и абсолютно незаконные тайные "бдения выходного дня" от так называемого "Конституционного суда России" со смешными апелляциями к "вере в добро и справедливость" и тотальный "одобрямс" 3 - 4 октября от обоих палат так называемого российского "парламента".

Обратите внимание! С точки зрения международного права и даже так называемого "российского законодательства" действия России и россиян абсолютно незаконны и юридически ничтожны. В данном случае "ничтожность" – не только юридический термин, но и характеристика. Также напомним, что власть в России не легитимна, ведь была избрана незаконно – в имитациях выборов президента России и парламента насильственно и абсолютно незаконно принимали участие граждане Украины, ставшие заложниками оккупантов в Крыму.



Кроме того, как бы ни хотелось Илону Маску, незаконными были и так называемые "референдумы" в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и 2 оккупированных россиянами районах Николаевской области. Как незаконны были и "референдумы" 2014 года в Крыму и на Донбассе.

Клоунада в Кремле

Выступление Путина 30 сентября в Кремле должно было стать программным. Путин попытался дать хоть какую-то программу и смыслы, однако получилось ничтожно.

Российский диктатор объявил себя лидером так называемого "третьего мира" и главным борцом с неоколониализмом (видимо, вместо выбывших Каддафи и Мугабе), а Россию назвал "местом революционных трансформаций фундаментального характера, формирующего новый центр развития планеты, представляющий большинство мирового сообщества".

Путин также предусмотрел крах США и в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием, но вынужден был констатировать американскую оккупацию (внимание!) Германии, Японии и Южной Корее, вспомнил о "ковровых" бомбардировках Вьетнама.

США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент,

– заявил Путин 30 сентября в Кремле.

Не забыл Путин и о любимой ЛГБТ-карте, вспомнив о "каких-то гендерах" и запустил волну мемов об "отце №1 и отце №2".

Идиотские слова Путина спровоцировали волну мемов, однако, не смогли наполнить самоубийственную российскую политику / Соцсети

Все это выглядело абсолютно плачевно, особенно на фоне публичной порки, которую устроили Путину на саммите ШОС в Самарканде лидеры Китая, Индии, Кыргызстана и других стран.

Пугалка сломалась

Еще хуже был блок, касавшийся собственно незаконной аннексии. Путин рассказывал басни и из последних сил пытался делать "хорошую мину при плохой игре". Это было очень не искренне и напоминало агонию. Собственно, ею и было.

По выбору миллионов жителей в "Донецкой" и "Луганской Народных Республиках", в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Они сделали выбор – быть со своим народом, быть с родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней,

— врал Путин в каждом слове 30 сентября 2022 года.

Не забыл российский диктатор и о классической "пугалке", что Россия пришла навсегда. Всем своим видом Путин давал понять, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей "сделали однозначный выбор", а Россия его обсуждать не будет и "не предаст".

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При этом Россия буквально сразу же предала своих нелепых поклонников в украинской Харьковской области, когда позорно сбежала из Изюма и Купянска, а пока Путин выступал в Георгиевском зале Кремля, синхронно с ним украинская армия в Донецкой области освобождала от оккупантов Лиман. Россия ответила на военные поражения очередным терактом. Обстрел эвакуационной колонны в мирном Запорожье, 30 сентября, унес 30 человеческих жизней, еще 88 человек получили ранения. То есть, по логике россиян, они убили тех, кого незаконно присоединяли.

Учитывая это, совсем циничными представляются угрозы Путина Киеву и призыв признать результаты "референдумов". Кстати, их не признали даже в Беларуси и Иране, только в КНДР.

Сегодняшняя киевская власть должна относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и иначе. Только таким может быть путь к миру,

– пугал Путин "миролюбием".

Эти слова, согласно замыслу россиян, должны были напугать и парализовать любое сопротивление, однако это время прошло. Больше никто не боится фразы "Путин нападет" и не питает иллюзий по поводу агрессора — Украина и ее защитники дают достойный отпор оккупантам и возвращают захваченные россиянами территории. Так было в Харьковской и Киевской, так есть в Луганской, Донецкой, Запорожье и Херсонской областях, так будет и в Крыму.

Да, обязательно в Крыму, ведь Крым тоже – Украина. Ранее Россия всеми силами пыталась навязать мнение, что ВСУ "могут 8 лет бомбить Донбасс", но Крым – это какое-нибудь страшное табу. Как будто Украина попытается вернуть оккупированный полуостров военным путем – начнется апокалипсис, который не предполагал даже твиттерский блоггер Дмитрий Медведев. Серия летних "хлопков" в Крыму разрушили этот фейк, а фейковые "референдумы" сравнили фарс 2014 года с кринжем 2022 года.

Путин говорил час, но из этого стендапа даже не наберется на "маленькое ИПСО", все эти слова являются лишь признанием россиянами собственной никчемности и беспомощности. Никакой новой "родной гавани" Путину никому "уже не втюхать" — в ассортименте в России есть только "камни с неба" и "макеевский родничок", как следствие хозяйствования "русского мира" на оккупированных территориях.

Немощное ОДКБ: как очередное обострение между Арменией и Азербайджаном играет в пользу Украины

Любые заявления Путина, Медведева о том, что Россия сочтет актом агрессии против себя действия Украины на оккупированных московитами территориях, а потому оставляет за собой право на военный ответ, ничтожны. Россию больше никто не боится. Она уже воюет и то и дело проигрывает на поле боя Украине.

Более того, улыбающийся и ироничный президент Украины Зеленский накануне дня рождения Путина открыто передает ему приветствие в виде "тоста" о превентивном ударе Запада (того самого, который в России называют "коллективным") и вслух размышляет о смерти "директора России". В Москве "привет" поняли правильно и сразу заняли позицию "потерпевших". Что это как не высшая степень унижения и издевательства, а еще признания россиянами своей слабости?

Паника на болотах поняла и без перевода / Скриншот поста в соцсети российского пропагандиста и военного преступника Соловьева

Похоже, россиянам остается только пожаловаться на агрессию Украины в Херсонской области в ОДКБ. Возможно, там как-нибудь помогут, дадут какой-то совет.

Привет из Украины – смотрите видео:

Полная "а"

Так или иначе, но россиянам под трехкратное болезненное путинское "ура" было приказано гордиться "праздником аннексии". Однако, не слишком, ведь дальше их ждет "священная война" — о "крестовом походе" против цивилизованного мира объявил звезда сериала "Интерны" и поп-рострига Иван Охлобыстин. Тот самый, что под искусственные овации кричал на Красной площади "Гойда", пытаясь оживить в россиянах воспоминания о терроре и казни времен Ивана Грозного и опричнины.

Таким образом, власти в Кремле дали знать, что стремится к тому, чтобы война продолжалась до последнего россиянина. Так же хотели и Гитлер с Геббельсом.

Кстати, Путин сейчас также повторяет Гитлера и провозглашает о присоединении фактически уже не контролирующих земель. Так, немецкий коллега российского президента в конце 1944 объявил о присоединении Бельгии к Германии. К тому времени страна фактически была освобождена от нацистской оккупации. Так же и оккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей сейчас активно очищаются от россиян силами ВСУ.

Что будет дальше с Россией – смотрите видео: