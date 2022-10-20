Так, неподалеку от временно оккупированного Лисичанска украинские военные умело затрофеили вражеский танк. Его захватили прямо под носом у противника.

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Захваченный танк уже используют против оккупантов

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ рассказали, что бойцы 2-го механизированного батальона 54 бригады захватили технику противника возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Затрофенный танк уже используют на поле боя.

Кстати, он оснащен современными французскими прицельными средствами. В частности, приборами ночного видения.

Лисичанск, жди нас,

– подчеркнул украинский защитник.

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Как украинские военные захватили вражеский танк: смотрите видео

Деокупация Луганской области: коротко о главном

В начале октября украинские власти подтвердили, что наши защитники начали деоккупацию Луганской области. Впрочем, возвращаться домой людям еще рано, отметил глава ОВА.

Из-за большого количества раненых больницы Луганска просто не принимают гражданских. Все места в медучреждениях заняты оккупантами. Бывших заключенных и вагнеровцев размещают рядом с детьми.

Сергей Гайдай предупредил, что россияне стащили на Луганскую область большое количество мобилизованных и техники. Для того чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ, оккупанты взорвали несколько мостов.

Впрочем, глава ОВА анонсировал, что уже в ближайшее время украинцы смогут увидеть результат работы наших воинов.

16 октября ВСУ уничтожили вражеский состав боекомплектов и сразу 7 объектов ПВО. Только за сутки украинские воины атаковали противника авиацией 32 раза.

В Луганской области уже деоккупировали ряд населенных пунктов. В частности:

село Новолюбовка Краснориченской громады Сватовского района;

село Невское Краснориченской громады Сватовского района;

село Грековка Краснориченской громады Сватовского района;

село Новоегоровка Коломийческой громады Сватовского района;

село Надежда Коломийческой громады Сватовского района;

село Андреевка Коломийческой громады Сватовского района;

село Стельмаховка Коломийческой громады Сватовского района.

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