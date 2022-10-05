О начале деоккупации можно говорить официально. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Начата деоккупация Луганской области

По словам Гайдая, уже несколько населенных пунктов освобождены от российских захватчиков. А сами оккупанты понимают, что контрнаступление ВСУ им просто так не миновать.

Они понимают, что их разбивают. Поэтому оккупанты сейчас максимально все минируют – все дороги, здания и т.д.

– отметил глава региона.

Также Гайдай обратился к жителям области и попросил не спешить сразу возвращаться в свои дома, поскольку это может быть опасно. Сначала нужно провести разминирование территорий.

"Люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, прошу вас, по возможности, эвакуироваться! Если нет такой возможности – во время обстрелов находитесь в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.

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Люди просят освободить Луганск

Ранее Сергей Гайдай рассказывал, что жители временно оккупированных городов в Луганской области не могут дождаться, когда, наконец, наши военные выбьют российских захватчиков.

Так, глава региона получает в мессенджерах сообщения от проживающих в Луганске. Люди рассказывают, какая у них ситуация, и пишут: "Приезжайте, пожалуйста, мы ждем".

Напомним, что Лиман очень важный плацдарм как для ВСУ, так и для российских оккупантов. Поэтому его освобождение открывает украинским военным путь к началу полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.

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