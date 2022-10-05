Про початок деокупації можна вже говорити офіційно. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Розпочато деокупацію Луганської області

За словами Гайдая, вже декілька населених пунктів звільнені від російських загарбників. А самі окупанти розуміють, що контрнаступ ЗСУ їм просто так не минути.

Вони розуміють, що їх розбивають. Тому окупанти зараз максимально все мінують – усі дороги, будівлі тощо,

– зазначив очільник регіону.

Також Гайдай звернувся до жителів області та попросив не поспішати одразу повертатися до своїх домівок, оскільки це може бути небезпечно. Спочатку треба провести розмінування територій.

"Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, прошу вас, за можливості, евакуюватися! Якщо не маєте такої можливості – під час обстрілів знаходьтеся в укриттях!" – підкреслив глава ОВА.

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Люди просять звільнити Луганськ

Раніше Сергій Гайдай розповідав, що мешканці тимчасово окупованих міст на Луганщині не можуть дочекатися, коли нарешті наші військові виб'ють російських загарбників.

Так, очільник регіону отримує в месенджерах повідомлення від тих, хто мешкає в Луганську. Люди розповідають, яка у них ситуація, та пишуть: "Приїжджайте, будь ласка, ми чекаємо".

Нагадаємо, що Лиман є дуже важливим плацдармом як для ЗСУ, так і для російських окупантів. Тому його звільнення відкриває українським військовим шлях до початку до повномасштабної операції з деокупації Луганської області.

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