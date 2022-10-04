Про це Сергій Гайдай розповів під час ефіру. За його словами, мешканці тимчасово окупованих міст на Луганщині не можуть дочекатися, коли нарешті наші військові виб'ють ворога.

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Мешканці Луганська чекають на ЗСУ

Глава ОВА зазначив, що досі отримує в месенджерах повідомлення від тих, хто мешкає в Луганську.

Вони пояснюють, що у них ситуація така. Їм нікуди їхати, хтось з батьків прикований до ліжка. Але вони пишуть: "Приїжджайте, будь ласка, ми чекаємо". Причому деякі з них пишуть українською мовою,

– зазначив Гайдай.

На останньому він зробив акцент, нагадавши про дії окупантів. За словами Гайдая, в тих містах, в які ворог увійшов без боїв, почали вивішувати білборди. На них було написано "Не бійтеся розмовляти російською мовою". І цей заклик, наголосив глава ОВА, ще більше викликав обурення серед місцевого населення. Адже ніхто і ніколи не мав проблем, пов'язаних з тим, якою мовою говорити.

Ситуація на Луганщині ускладнюється

Раніше Сергій Гайдай розповів, що на тимчасово окупованих територіях загострюється ситуація. Там уже влаштували справжнє та моторошне полювання на чоловіків.

За його словами, на Луганщині – примусовий призов до війська. Причому активізувався він після повідомлення про анексію чотирьох областей України. Після цього окупанти почали буквально "відловлювати" чоловіків, яких можна відправити на фронт.

Використовують для цього навіть досить інноваційні методи. Наприклад, претендентів шукають за допомогою дронів. Відомо також, що на вірну загибель ворог відправляє навіть студентів. А все тому, що росіяни ніколи і не турбувалися про людей на захоплених територіях. Зараз же їм узагалі гостро необхідне "гарматне м'ясо".

Та й решті мешканців окупованих територій зараз непросто. Окупанти обіцяли покращити життя у тих містах і населених пунктах, які постраждали від їхніх же дій. Але за три місяці вони не зробили того, що обіцяли виконати за тиждень. Мовиться про ремонт і відновлення централізованого газопостачання. Тож зима для більшості буде вкрай складною.

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