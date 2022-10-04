На Луганщині окупанти проводять примусовий призов для чоловіків. Сергій Гайдай розповів, яка зараз ситуація на тимчасово окупованих територіях регіону.

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Окупанти лише обіцяють місцевим кращі умови

За словами голови Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній противник, хоч і обіцяв, не відновлює інфраструктуру. Натомість "референдум" окупантам провести було нескладно.

Після того, як Росія анексувала 4 українські області, вона активно почала "відловлювати" чоловіків призовного віку різними методами. Зокрема, мовиться про той факт, що окупанти вистежують претендентів на "могилізацію" дронами. Загарбники кидають на фронт навіть студентів, адже їм потрібне "гарматне м'ясо".

Очільник ОВА розповідає, що росіяни багато чого обіцяли населенню. Зокрема, вони казали, що полагодять і відновлять централізоване газопостачання за тиждень. Проте минуло 3 місяці, а окупанти так нічого і не зробили.

Жодна школа у Сєверодонецьку досі не працює. Про опалювальний сезон з 15 жовтня жителям Луганщини взагалі годі й мріяти.

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Ситуація на Луганщині: актуальні новини

Звільнення Лимана – дуже важливе в стратегічному плані. Воно дозволяє українським захисникам розпочати повномасштабну операцію з деокупації Луганська.

Ситуація на Луганщині для росіян залишається напруженою. Окупанти розповідають місцевим, що вони там не на довго. Загарбники згортають усі свої проєкти й готуються втікати.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважує, що на Луганщині ЗСУ можуть повторити успіх, що був на Харківському напрямку. Однак лише за певних умов.

Також оглядач додав, що основна частина Харківського угрупування ворога втікала саме в цей регіон. На його думку, російські військові, що перебувають на Луганщині готові до наступальних дій, але не до належної оборони.

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