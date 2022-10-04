В Луганской области оккупанты проводят принудительный призыв для мужчин. Сергей Гайдай рассказал, какая ситуация сейчас на временно оккупированных территориях региона.

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Оккупанты только обещают местным лучшие условия

По словам главы Луганской ОВА, в Северодонецке, Лисичанске и Попасной противник, хоть и обещал, не восстанавливает инфраструктуру. "Референдум" оккупантам провести было несложно.

После того, как Россия аннексировала 4 украинские области, она активно начала "отлавливать" мужчин призывного возраста разными методами. В частности, говорится о том факте, что оккупанты выслеживают претендентов на "могилизацию" дронами. Захватчики бросают на фронт даже студентов, ведь им нужно "пушечное мясо".

Глава ОВА рассказывает, что россияне много обещали населению. В частности, они говорили, что починят и возобновят централизованное газоснабжение через неделю. Однако прошло 3 месяца, а оккупанты так ничего и не сделали.

Ни одна школа в Северодонецке до сих пор не работает. Об отопительном сезоне с 15 октября жителям Луганской области вообще не стоит и мечтать.

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Ситуация в Луганской области: актуальные новости

Освобождение Лимана – очень важное в стратегическом плане. Оно разрешает украинским защитникам начать полномасштабную операцию по деоккупации Луганска.

Ситуация в Луганской области для россиян остается напряженной. Оккупанты рассказывают местным, что они там не надолго. Захватчики сворачивают все свои проекты и готовятся бежать.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что в Луганской области ВСУ могут повторить успех, который был на Харьковском направлении. Однако только при определенных условиях.

Также обозреватель добавил, что основная часть Харьковской группировки врага убегала именно в этот регион. По его мнению, находящиеся в Луганской области российские военные готовы к наступательным действиям, но не к надлежащей обороне.

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