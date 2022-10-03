Если вы хоть краем уха слышали российскую пропаганду, то этот "шедевр" буквально соткан из лучших ее перлов. Так что оккупанты планируют показать войну в Украине такой, какой ее даже сумасшедший фантаст представить не мог.

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Безумие вышло из-под контроля

В сеть выложили всего несколько кадров из будущего фильма "Вежливые люди". Но и этого количества достаточно, чтобы быть максимально ошеломленными. Готовы?

Итак, попробуем разобрать некоторые из них. Например, на одном из них решили изобразить украинских военных так, чтобы никто никогда не перепутал. Для этого даже маркером, или чем-то, нанесли огромный герб на грудь одному из героев. А вот второй вообще весь в свастике и символике нацистов. В лучших традициях кремлевских методик. К слову, он нам ужасно напоминает Александра Лукашенко, а вам?

Дальше веселее. Один из кадров буквально переносит в те же американские биолаборатории, которые действуют в Украине. На фотографии столы обложены колбами, а сотрудники этих "лабораторий" сидят в защитных костюмах. Понятно, что сбоку есть противогазы на случай порчи воздуха "накачанным" голубем.

В Луганской области решили "снять" фильм о войне в Украине / Фото с телеграм-каналов

Без НАТО и Зеленского не обошлось

Не обошлось и без НАТО. Вы помните, что Россия воюет не с Украиной, а именно с Альянсом. Точнее, так: НАТО воюет против страны-агрессора руками украинцев. Короче, мы сами запутались. Да и пропагандисты уже давно путаются в показаниях. Так, на нескольких кадрах можно увидеть разговор генсека НАТО Йенса Столтенберга с защитниками Украины. Если присмотреться, то режиссеры решили собрать в одном кадре разных военных. Чтобы было видно, что на войне больше иностранных бойцов.

Вишенкой на торте стал президент Владимир Зеленский. Сыграл его роль в этом фарсе Макс Камикадзе. Это российский блогер, неоднократно снимавший пародии на нашего президента. В одной из них даже засветился сам Рамзан Кадыров.

Мы даже боимся представить весь этот шабаш на выходе. Подозреваем, что это будет что-то еще более мощное, чем ленты о возвращении Крыма "в лоно" России.

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