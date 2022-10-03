Якщо ви бодай краєм вуха чули російську пропаганду, то цей "шедевр" буквально зітканий з найкращих її перлів. Тож окупанти планують показати війну в Україні такою, якою її навіть божевільний фантаст уявити не міг.

Читайте також "Проспали, як на Харківщині": пропагандист соловйов істерить через наступ ЗСУ на Донеччині

Божевілля вийшло з-під контролю

У мережу виклали лише декілька кадрів з майбутнього фільму "Ввічливі люди". Але і цієї кількості достатньо, щоб бути максимально приголомшеними. Готові?

Отже, спробуймо розібрати деякі з них. Наприклад, на одному з них вирішили зобразити українських військових так, щоб ніхто ніколи не переплутав. Для цього навіть маркером, чи хтозна-чим, нанесли величезний герб на груди одному з героїв. А от другий узагалі весь у свастиці та символіці нацистів. У найкращих традиціях кремлівських методичок. До слова, він нам страшенно нагадує Алєксандра Лукашенка, а вам?

Далі веселіше. Один з кадрів буквально переносить у ті самі американські біолабораторії, які діють в Україні. На світлині столи обкладені колбами, а співробітники цих "лабораторій" сидять у захисних костюмах. Ясна річ, що збоку є протигази на випадок псування повітря "накачаним" голубом.

На Луганщині вирішили "зняти" фільм про війну в Україні / Фото з телеграм-каналів

Без НАТО і Зеленського не минулося

Не минулося і без НАТО. Ви ж пам'ятаєте, що Росія воює не з Україною, а саме з Альянсом. Точніше так: НАТО воює проти країни-агресорки руками українців. Коротше, ми самі заплуталися. Та й пропагандисти уже давно плутаються у свідченнях. Так, на кількох кадрах можна побачити буцімто розмову генсека НАТО Єнса Столтенберга з захисниками України. Якщо придивитися, то режисери вирішили зібрати в одному кадрі різних військових. Щоб було видно, що на війні більше іноземних бійців.

Вишенькою на торті став президент Володимир Зеленський. Зіграв його роль у цьому фарсі Макс Камікадзе. Це російський блогер, який неодноразово знімав пародії на нашого президента. В одній із них навіть засвітився сам Рамзан Кадиров.

Ми вже навіть боїмося уявити весь цей шабаш на виході. Підозрюємо, що це буде щось ще потужніше, ніж стрічки про повернення Криму "у лоно" Росії.

Варте уваги – Давидюк припустив, як росіянам "згодовуватимуть" втрату Лимана: дивіться відео