Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував інформаційні вкиди загарбників. Окупанти намагаються залякати українців на непідконтрольних Києву територіях.
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Фейки ворожої пропаганди, які поширюють серед маріупольців
За словами Андрющенка, після проведення псевдореферендуму стрімко зросла кількість місцевих жителів, які намагаються виїхати в Україну або в країни Європейського Союзу. Через це Кремль запустив чергову хвилю брехні.
- Один із найголовніших меседжів – після оголошення "референдуму" українці стають громадяни Росії, тому на території України їх чекає арешт. Це є цілковитою брехнею.
Андрющенко наголосив, що маріупольців щодня чекають на підконтрольних територіях, їм готові надати матеріальну та гуманітарну допомогу. Мирні громадяни України не несуть відповідальності за дії Росії.
- Наступний фейк – в Європу жителів ТОТ не будуть пропускати через реєстрацію в Донецькій області. Це також брехня. Країни цивілізованого світу солідарні з Україною та готові допомогти її громадянам.
- Також жителів Маріуполя лякають тим, що після отримання гуманітарної допомоги від ворога вони стають колаборантами. Україна розуміє, що люди на непідконтрольних територіях змушені виживати. Тому отримання допомоги не є злочином чи зрадою.
️Петро Андрющенко звернувся до жителів Маріуполя та закликав їх не брати до уваги нісенітниці, що говорить ворог.
Не слухайте та не дослухайтесь до пропаганди. Україна та маріупольці в евакуації чекають на кожного жителя Маріуполя зі справжніми теплими обіймами Батьківщини. Евакуюйтесь. Не наражайте себе та близьких на небезпеку,
– написав радник міського голови.
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Мобілізаційна завіса над Маріуполем
Раніше мер міста говорив про те, що різко зменшилась кількість людей, що виїжджають на територію України з Маріуполя. За словами Вадима Бойченка, це пов'язано з тим, що загарбники опускають "мобілізаційну завісу" над містом.
Головна мета ворога – не дати українцям виїхати з окупованих територій. Робиться це для того, щоб після анексії українських земель мобілізовувати чоловіків та відправляти їх воювати за інтереси Путіна.
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