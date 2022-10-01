Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував інформаційні вкиди загарбників. Окупанти намагаються залякати українців на непідконтрольних Києву територіях.

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Фейки ворожої пропаганди, які поширюють серед маріупольців

За словами Андрющенка, після проведення псевдореферендуму стрімко зросла кількість місцевих жителів, які намагаються виїхати в Україну або в країни Європейського Союзу. Через це Кремль запустив чергову хвилю брехні.

Один із найголовніших меседжів – після оголошення "референдуму" українці стають громадяни Росії, тому на території України їх чекає арешт. Це є цілковитою брехнею.

Андрющенко наголосив, що маріупольців щодня чекають на підконтрольних територіях , їм готові надати матеріальну та гуманітарну допомогу. Мирні громадяни України не несуть відповідальності за дії Росії.

Андрющенко наголосив, що , їм готові надати матеріальну та гуманітарну допомогу. Мирні громадяни України не несуть відповідальності за дії Росії. Наступний фейк – в Європу жителів ТОТ не будуть пропускати через реєстрацію в Донецькій області. Це також брехня. Країни цивілізованого світу солідарні з Україною та готові допомогти її громадянам.

Також жителів Маріуполя лякають тим, що після отримання гуманітарної допомоги від ворога вони стають колаборантами. Україна розуміє, що люди на непідконтрольних територіях змушені виживати. Тому отримання допомоги не є злочином чи зрадою.

️Петро Андрющенко звернувся до жителів Маріуполя та закликав їх не брати до уваги нісенітниці, що говорить ворог.

Не слухайте та не дослухайтесь до пропаганди. Україна та маріупольці в евакуації чекають на кожного жителя Маріуполя зі справжніми теплими обіймами Батьківщини. Евакуюйтесь. Не наражайте себе та близьких на небезпеку,

– написав радник міського голови.

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Мобілізаційна завіса над Маріуполем

Раніше мер міста говорив про те, що різко зменшилась кількість людей, що виїжджають на територію України з Маріуполя. За словами Вадима Бойченка, це пов'язано з тим, що загарбники опускають "мобілізаційну завісу" над містом.

Головна мета ворога – не дати українцям виїхати з окупованих територій. Робиться це для того, щоб після анексії українських земель мобілізовувати чоловіків та відправляти їх воювати за інтереси Путіна.

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