Про це для 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До теми Як відбуватиметься російська мобілізація в Маріуполі: Андрющенко закликав евакуюватися з міста

"Це велика інформаційна робота й програма окупантів. Пропаганда на рівні умовного соловйова. У місті людей постійно супроводжують неокомуністи. Вони діють разом з окупаційною владою та військовими", – зазначив Андрющенко.

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Брешуть про перемоги у війні

За словами радника, людей переконують, що скоро окупують Запоріжжя, а Зеленський нібито сказав, що кожен, хто залишається, є злочинцем і зрадником. Загарбники постійно це повторюють.

Коли до Маріуполя надійшла гуманітарна допомога, то була велика черга. Там були пропагандисти й псевдоволонтери. Вони казали, що Україна всіх покинула й навіть не дає евакуювати з-під обстрілів. Переконують: "Запоріжжя наше, Київ наш, Харків наш", – розповів Андрющенко.

Запустили телебачення

Радник зазначив, що у місті не працює телебачення, немає інтернету, все контролюють російські адміни, фсб. Там поширюють інформацію нібито від людей в Україні, які жаліються, як все погано. У цьому інформаційному просторі тримають людей цілодобово.

Як розповів Андрющенко, коли місцеві перетинають блокпост у Василівці й бачать наших військових, то дивуються, бо їм кажуть, що тут вже росія. Вони радіють, бо розуміють, що це все брехня.

"Росіяни запустили маріупольське телебачення. Це цинічна пропаганда. Є прошарок прихильних до окупантів, але це такі люди, яких соромно показувати навіть по пропагандистських каналах. Починають також поширювати новини, яких взагалі не існує. Паралельна реальність. Я не знаю, як ми потім будемо з цим. Треба кілька років на реабілітацію людей", – сказав радник.