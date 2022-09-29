Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вже надходять деякі повідомлення, що російські окупанти готові забирати навіть жінок.

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Коли окупанти можуть оголосити мобілізацію в Маріуполі

Як наголошує Андрющенко, український рух опору отримав копію наказу, який підтверджує, що окупанти збираються почати мобілізацію вже приблизно з 10 жовтня. Вони отримали листування між гауляйтером іващенком зі зрадником, який очолює одну з місцевих лікарень, Орлянським. Там медику наказали подати списки тих, хто підлягає на бронювання, до 10 жовтня.

Очевидно, що приблизно в тих числах російські загарбники збираються оголосити мобілізацію. Найімовірніше, вона відбуватиметься як в ОРДЛО – приїде автобус, туди напакують чоловіків і повезуть на фронт. Схожий "експеримент" окупанти вже нещодавно провели в одному з районів Маріуполя.

Наступна можливість уникнути загибелі на фронті від українських куль або загороджувальних загонів кадирівців буде здача в полон,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, в мешканців Маріуполя є ще досить невелике "вікно" приблизно до 10 жовтня. Вони можуть виїхати через територію росії до країн Балтії, де приймають біженців за українським паспортом. Але, як тільки росіяни анексують окуповані території, це "вікно" може закритися.

Окупанти готуються оголосити мобілізацію в Маріуполі – Андрющенко: дивіться відео

Додамо, Києву вдалося повернути ще 6 полонених українців, які перебували в полоні окупантів. 4 з них – морські піхотинці, які захищали Маріуполь. Ще двоє – цивільні жінки.

Вікторію Андрушу окупанти захопили в полон ще 27 березня. Тоді окупанти знайшли у її телефоні дані про ворожу техніку, які вона передавала до ЗСУ. Жінку утримували в Курському СІЗО. Яна Майборода перебувала в полоні, бо в її телефоні знайшли фото російської техніки поблизу Чорнобиля.